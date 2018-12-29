۱۴ درصد مصرف برق استان کرمان در حوزه صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی مصرف انرژی گفت: اقتصاد انرژی بحث مفصلی است و سابقه طولانی دارد و کارشناسان مطالب مفید و کاربردی در این زمینه مطرح می کنند.

وی در ادامه به بحث پیراموان محورهای مرتبط با اقتصاد انرژی پرداخت و گفت: از جمله این محورها می توان به طراز، عرضه، تقاضا، بازار و کارایی انرژی است که دو مقوله کارایی و شدت انرژی مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

فدایی با اشاره به اینکه ایران رتبه دوم در زمینه شدت انرژی در دنیا را دارد، افزود: برای رفع چالش های زیست محیطی به انرژی های پاک نیازمندیم. شرایط مناسبی در ارتباط با محیط زیست و آلودگی آن در کشور نداریم.

وی به وجود بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در کرمان اشاره کرد و افزود: در این زمینه کارهای خوبی در کرمان انجام شده است.

لزوم جلوگیری از آلودگی های ناشی از گازهای گلخانه ای

استاندار کرمان با اشاره به اینکه آلودگی محیط زیست فقط مربوط به سوخت های فسیلی نیست، گفت: مساله آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فدایی رابطه انرژی و رشد اقتصادی را مسئله ای دو سویه دانست و گفت: رشد اقتصادی باعث گران شدن حامل های انرژی می شود و این مساله باعث کندی رشد اقتصادی می شود.

فدایی در خصوص انرژی، توسعه و رشد اقتصادی افزود: توسعه همه جانبه است و کشورهای دارای منابع بر روی استفاده از این منابع سرمایه گذاری می کنند؛ به همین دلیل از توسعه عقب می مانند. وقتی درآمد کشور متکی به استفاده از منابع می شود پاسخگویی به مردم کمرنگ می شود.

فدایی در خصوص سیاستگذاری در بحث انرژی تاکید کرد: معتقدم انرژی جزو گلوگاه های توسعه نیست در بحث انرژی با وجود مشکلات به موفقیت هایی رسیده ایم.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در بحث توسعه، گفت: ضعف کارشناسی، تاخیر در تصمیم گیری ها و اجرا تصمیمات از جمله این مشکلات است.

تجهیز ۴۰۰۰ حلقه چاه به کنتورهای حجمی

فدایی گفت: کرمان استان خشکی است و با برداشت های غیرمجاز از منابع زیر زمینی روبرو هستیم.

وی با اشاره به وجود ۳۴ حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در استان کرمان گفت: تاکنون حدود چهار هزار حلقه چاه مجوز نصب کنتورهای حجمی را دارند.

استاندار کرمان در مورد مصرف انرژی در استان کرمان گفت: براساس آخرین آمار ۱۴ درصد مصرف برق استان کرمان در حوزه صنعت است؛ ما به لحاظ صنعتی از متوسط کشور پایین تر هستیم.

وی مصرف برق استان در بخش کشاورزی را ۴۳ درصد ذکرو تصریح کرد: ۶۰ درصد مصرف برق مربوط به صنعت و کشاورزی و ۴۰ درصد به مصرف خانگی است که نشان می دهد ما از متوسط کشور جلوتر هستیم.

وی با اشاره به افتتاح پژوهشکده انرژی گفت: برای توسعه صنعت برق و انرژی های پاک امیدواریم ایجاد اندیشکده انرژی در کنار اندیشکده آب موثر باشد.