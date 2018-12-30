حذف آلیش بانوان صحت ندارد/ نگاه فدراسیون برای بانوان بلند مدت است

مریم منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فصل سوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی بانوان گفت: دیدن چهره‌های جدید که به لیگ کشتی بانوان تزریق شده‌اند برایم بسیارجذاب است، این نشان می‌دهد فقط به تعدادی کشتی‌گیر بسنده نکرده‌ایم. خوشبختانه ملی پوشان در استان‌های مختلف توزیع شده اند و همین باعث شده تا کشتی گیران بیشتری دراستان‌ها پرورش یابند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی بانوان ادامه داد: همانطور که می دانید ۷۰ درصد کشتی گیران حاضر در رقابت‌های لیگ برتر کشتی بانوان نفرات جدید هستند. امیدوارم در فصل چهارم مسابقات و سال‌های آینده شاهد ثبات مدیریتی بیش‌تری در تیم‌ها باشیم چراکه برخی از اسپانسرها همراهی لازم را با دختران کشتی‌گیرِ مظلوم نداشتند و برخی از تیم‌ها رها شدند. امیدوارم اسپانسرهایی که محکم پای کار آمده‌اند تا پایان بمانند.

وی درباره نگرانی‌هایی که بعد از رفتن خادم در کشتی بانوان به وجود آمده است، گفت: با توجه به نگاه مثبتی که بنی تمیم نسبت به کشتی بانوان دارد برنامه‌ریزی‌ها در بخش کشتی بانوان ادامه خواهد داشت. در ادامه راه، فصل چهارم رقابت‌های لیگ برتر را خواهیم داشت و پس از آن برگزاری دومین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور که کار سنگین تری برای فدراسیون است. رقابت‌های قهرمانی کشور سال گذشته با استقبال چشمگیری همراه بود. مطمئنم امسال، کشتی گیران بیشتری در مسابقات شرکت خواهند کرد و شاید فقط دو استان نماینده‌ای نداشته باشند. سعی می کنیم با تمام توان حرکت کنیم وبرنامه ای از قلم نیافتد. در این دوره از مسابقات ۱۶ داور به داوران اضافه شد.

منظمی درباره حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان نیز گفت: در حال حاضر تقویم اتحادیه جهانی نیامده است، پس از اعلام تقویم، طبق آن کارها در سال جدید را برنامه ریزی خواهیم کرد.

او درباره ادامه کار آنا واسلینکو، سرمربی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان نیز گفت: آنا واسلینکو اعلام کرد دچار آسیب دیدگی شده و نمی تواند فعلا در ایران حاضر شود. کمی که جلوتر برویم با یک نظر کارشناسی و مدیریتی درباره ادامه کار با آنا واسلینکو یا فرد دیگر تصمیم گیری خواهیم کرد.

نایب رئیس کشتی بانوان درباره انتقادات نسبت به شرط سنی برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و حضور در تیم ملی گفت: نگاه فدراسیون سرمایه گذاری برای آینده است، کشتی گیری که از سن پایین شروع به فعالیت می کند موفق‌تر خواهد بود چون فرصت برای سال های آینده، محک خوردن و کسب تجربه بیشتر خواهند داشت. با توجه به اینکه در کشتی جهان عقب هستیم باید گام های منطقی تر و بدون احساس برداریم. شاید دختر ۲۶ ساله که بازنشسته رشته های دیگر است بتواند با تکیه بر تجربیات و قدرت بدنی مقام کسب کند اما این کوتاه مدت است. نگاه فدراسیون بلند مدت است. باید به کشتی گیران جوان فرصت داده شود تا با انگیزه به کارشان ادامه دهند. کشتی گیران دیگر نیز در صورت علاقه می توانند در عرصه مربیگری فعالیت کنند.

منظمی درباره شایعاتی درباره حذف کشتی آلیش بانوان نیز گفت: قطعا آلیش به کارش ادامه خواهد داد. در آخرین جلسه مجمع که با حضور بنی تمیم برگزار شد درباره این رشته صحبت صورت گرفت و آلیش بانوان حذف نخواهد شد. متاسفانه شایعاتی منتشر شد که انگیزه بانوان آلیش کار را کم کرد، اصلا چنین چیزی صحت ندارد. به جد تاکید می کنم برنامه ریزی‌ها در آلیش ادامه خواهد داشت. با حمایت های بنی تمیم آلیش بار دیگر سرپا خواهد شد.