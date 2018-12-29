تدوین سند اصلاح کیفیت آرد و نان از مزرعه تا سفره خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در نشست شورای پایش آرد و نان که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، مسائل و مشکلات مربوط به آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت.

هدایت حاتمی در این نشست با بیان اینکه تولید آرد و نان مناسب و استاندارد یکی از اولویت های جدی دولت است، اظهار داشت: در این راستا بیشترین یارانه ها و نظارت ها به این حوزه اختصاص یافته است.

وی افزود: نان کرمانشاه از سالیان گذشته دارای کیفیت چندان مطلوبی نبوده و دلیل این وضعیت به کیفیت نازل گندم، تجهیزات غیراستاندارد و نیروی انسانی غیرماهر بازمی گردد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه بیان کرد:برای تولید یک نان مناسب، در گام اول نیازمند یک بذر خوب هستیم.

وی گفت: سردسیر بودن استان بهانه مناسبی برای توجیه گلوتن و پروتئین پایین در گندم تولیدی کرمانشاه نیست. به عنوان مثال روسیه یک کشور سردسیر است ولی آن ها بذرهایی باکیفیت و متناسب با اقلیم آب و هوایی خود تولید کرده اند.

حاتمی بیان کرد: از مراکز تحقیقات کشاورزی استان انتظار می رود به سمت تولید بذرهای باکیفیت و سازگار با اقلیم استان و دارای گلوتن و پروتئین مناسب گام بردارند.

وی با بیان اینکه از سالیان گذشته کیفیت نامناسب گندم و آرد تولیدی حاصل از آن موجب شده نانوایی ها به سمت افزودن موادی مانند نمک و جوش شیرین متمایل می شوند، اظهار داشت: این رویه ها مشکلاتی را برای سلامت شهروندان ایجاد می کند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه با ذاشاره به شکلات متعددی در مسیر تولید نان از مزرعه تا سفره خانواده ها وجود دارد، افزود: با یک مدیریت عقلانی، شجاعانه، مناسب و نظارت مستمر می توان گام های خوبی برای اصلاح آن ها برداشت.

وی عنوان کرد:نهادهای نظارتی مانند تعزیرات و بازرسی اصناف با جدیت تمام بر نانوایی ها نظارت کنند و هیچ متخلفی را بی مجازات رها نکنند و در صورت لزوم با نصب پلاکارد بر درب واحد، آن ها را به مردم معرفی کنند.

حاتمی با بیان اینکه گندم تولیدی مناطق گرمسیری استان از کیفیت مناسب تری برخوردار است و می توان آن را به مصرف داخل استان اختصاص داد، تصریح کرد: همچنین یکی از راه های ارتقای کیفیت نان، اضافه کردن مکمل های غذایی است که از طریق نانوایی های آزاد پز و تحت نظر بهداشت و اداره استاندارد قابل انجام است.

وی با بیان اینکه نوسازی تجهیزات نانوایی ها به افزایش کیفیت نان کمک می کند، بیان داشت: در این زمینه وام ارزان قیمت در اختیار نانوایی ها گذاشته می شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه تصریح کرد:سند اصلاح کیفیت آرد و نان از مزرعه تا سفره خانواده تدوین شود و سپس در دستور کار قرار گیرد.