دبیرخانه «روز رشت» تشکیل می شود/ پیش بینی ۳۳ برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه نشست خبری برگزاری مراسم «روز رشت» در ساختمان تاریخی شهرداری رشت (ساختمان ساعت) در تالار گفتگوی شهر برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت در این نشست با اشاره به برخی از برنامه‌های پیش بینی شده برای روز رشت، افزود: در دنیا و در سطح ملی، استانهای مختلف روزی را به نام شهر خود معرفی می‌کنند در گیلان نیز از سال ۹۲ هر ساله روز ۱۲ دی ماه به عنوان «روز رشت» انتخاب شده است.

علیرضا حسنی در ادامه با بیان اینکه نامگذاری «روز رشت» با هدف معرفی هویت رشت به تمام ایران است، گفت: در سال جاری جلساتی زیادی برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامه‌های «روز رشت» برگزار شده است.

حسنی با اشاره به پیش بینی ۳۳ برنامه برای روز رشت، اظهارکرد: تقارن مراسم روز رشت امسال با چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی سبب شده تا دست‌اندرکان این مراسم برنامه‌ای با عنوان «۱۲دی در چله انقلاب» پیش بینی کرده و اجرا کنند.

تور رشت گردی همزمان با ۱۲ دی ماه روز رشت برگزار می شود

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی رشت اظهارکرد: برنامه‌های روز رشت از امروز و همزمان با سالگرد حماسه حضور گیلانیان به ویژه مردم رشت در ۸ دی ماه سال ۸۸ آغاز شد.

محمدحسن عاقل منش در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس با عنوان «بصیرت» در گالری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت و عکس و اسناد گیلان در نگارخانه مارلیک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت، افزود: این نمایشگاه ‌ها از ۸ الی ۱۴ دی ماه پذیرای بازدید علاقه‌مندان هستند.

وی پخش کلیپ روز رشت قبل از اکران فیلم‌ در سینماهای رشت، اجرای تئاتر خیابانی در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه در پیاده راه فرهنگی بخش دیگری از برنامه‌های پیش بینی شده برای روز رشت عنوان کرد.

عاقل منش همچنین در ادامه از تور رشت گردی در ۱۲ دی ماه خبر داد و گفت: تلاش شده در این برنامه علاقمندان از مراکز تاریخی شهر رشت دیدن کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت نواخته شدن زنگ روز رشت در مدرسه کوثر، تجدید بیعت، غباروبی و گلباران گلزار شهدای رشت و غبارروبی و گل افشانی و همچنین ادای احترام به مزار میرزا کوچک جنگلی و دیدار با خانواده معظم شهدا را بخش دیگری از برنامه‌های این روز عنوان کرد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به صنایع دستی فراموش شده، ادامه داد: بازارچه هنر و صنایع فراموش شده نظیر صندوق سازی، مسگری و چرم سازی در پیاده راه فرهنگی افتتاح می شود.

عاقل‌منش با اشاره به تشکیل دبیرخانه روز رشت در شهرداری این شهر، اظهارکرد: راه اندازی و تشکیل این دبیرخانه به برنامه‌ریزی و اجرای بهتر روز رشت در سال آینده کمک می کند.