حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آثار سیاسی و اجتماعی حماسه ۹ دی پس از فتنه سال ۸۸ اظهار کرد: من ۹ دی را یک روز تاریخی می دانم و تاریخ برای عبرت است.

وی ادامه داد: باید از تاریخ نکات مثبت را دریافت کرد، لازم است موارد منفی تاریخ را شناسایی کنیم و انگیزه‌ها را دریابیم و لازم است اهمیت حضور مردم در ۹ دی را بدانیم زیرا در آن هم جاذبه هم دافعه و هم تولی و هم تبری وجود داشت.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: بزرگداشت حماسه ۹ دی برای این است که بدانیم در برابر دشمنی که از بیرون خط می‌دهد و یا از درون برخی هواداری می‌کنند باید دافعه داشته باشیم.

حجت الاسلام اکرمی با تاکید بر ابعاد انقلابی حماسه ۹ دی، گفت: باید نسبت به انقلاب اسلامی و ابعاد آن که متکی بر مکتب، قانون و مردم است حساسیت داشته و مراقب انقلاب اسلامی باشیم.

وی همچنین در رابطه با آثار اقتصادی حماسه ۹ دی و مقابله با آشوبگری و فتنه بیان کرد: به نظر باید به انقلاب اسلامی و حماسه ۹ دی همچون مجموعه بدن انسان نگریست که در آن تنفس، تغذیه و هوا و سلامتی و مراقبت به هم ارتباط دارند. در انقلاب اسلامی نیز مسائل مهمی چون اخلاق، اعتقاد، اقتصاد و سلامت پیوسته است.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در همین رابطه ادامه داد: اگر جامعه‌ای امنیت داشته باشد، به طور طبیعی رشد اقتصادی را تجربه می کند در حالی که اگر از جامعه ای امنیت را بگیریم، طبیعی است که اقتصاد ضربه می‌بیند.

حجت الاسلام اکرمی در بخشی از سخنانش به نوسانات اقتصادی در سال ۹۷ اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۷ به دلیل شوی تبلیغاتی ترامپ و جدایی آمریکا از برجام و تهدیدهای آن برای به صفر رساندن فروش نفت ایران شاهد آسیب دیدن اقتصاد بودیم.

وی افزود: در سال ۹۷ شاهد افزایش گرانی و تورم بودیم و سرمایه گذاری های اقتصادی در معرض آسیب قرار گرفت و لازم است در همه شرایط مراقب اقتصاد باشیم همانطور که باید مراقب اخلاق، اعتقاد و استقلال خود باشیم.

او که مشاور عالی وزیر کشور در امور روحانیت است تصریح کرد: حفظ استقلال و اعتقادات در سایه اتحاد، قانون و تبعیت از ولایت فقیه ممکن است و به دست می آید.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری همچنین با طرح موضوع دشمن شناسی یادآور شد: به نظرم آنطور که باید دشمن را جدی نگرفتیم همانطور که دوست را آنطور که باید و شاید، جدی نگرفتیم و صرفاً به دشمنی که شعار دهد حساس هستیم.

حجت الاسلام اکرمی در ادامه، اظهار کرد: اگر دشمنی آشکار نباشد و یا خودمان نگاه به بیرون داشته باشیم و به استعدادها و ظرفیت های درونی کشور بی توجه باشیم به نوعی از دشمن حمایت کردیم.

وی با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید بیان کرد: خداوند در قرآن مجید با صراحت و با صداقت شیطان را به عنوان دشمن آشکار معرفی و می فرمایند که شیطان دشمن مردم است و با فریب و دروغ در صدد انحراف و اغواء انسانهاست.

حجت الاسلام اکرمی دشمنی آمریکا و اسرائیل را از جنس دشمنی آشکار خواند و بیان کرد: اگر آمریکا و اسرائیل را به جد دشمن بدانیم بیشتر به ظرفیت های داخلی توجه می کنیم در حالی که با در اختیار داشتن نقدینگی یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان می توان اشتغال ایجاد کرد و اقتصاد را رشد داد و طمع دشمن هم کاهش می یابد اما اگر در صدد خرید آماده باشیم و واردات افزایش یابد به استقلال اقتصادی نمی رسیم.

وی به مثلت ولایت فقیه، دین و مردم پرداخت تاکید کرد: همه می دانند مردم راهنمای انقلاب بودند و روحانیت پیشتاز انقلاب بودند و در حال حاضر اگر روحانیون و هادیان مذهبی بیشتر فعالیت و جامعه را آگاه کنند و هشدار و انذار دهند به وظیفه انقلابی خود عمل کردند.