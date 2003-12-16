نخستين كنفرانس كشورهاي شرق آسيا از نگاه ايرانيان ، برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، حجت الاسلام محمود محمدي عراقي ، در اين كنفرانس ، با اشاره به آشنايي و قرابت فرهنگي ايرانيان با مردمان منطقه شرق آسيا، به ويژه سده هاي پيش از ميلاد ، گفت : سرزمين ايران در گذشته هاي دور توسط راه ابريشم و راههاي زميني و دريايي با مناطق مختلف اين منطقه و مبادلات تجاري و اقتصادي داشته است كه نمونه آن وجود كلماتي چون چين و ماچين ، هند و چين و ختن در ادبيات بزرگان ما ، به ويژه فردوسي ، عطار و مثنوي مولانا است كه البته ، اين مسئله شناخت متقابل و تأثير گذار و تبادل فرهنگي بين ايران و اين مناطق را بدنبال داشته است .

وي در ادامه ، با اشاره به اينكه در دهه هاي اخير كشورهاي شرق آسيا و آسياي دور مرحله گذار از جوامع سنتي به جوامع مدرن را در پيش گرفته اند گفت : اينكه چگونه اين منطقه ، با آنكه قرنها تحت تأثير انديشه ، دين و فرهنگ ما ايرانيان بوده است راه پيشرفت و جهش را در پيش گرفته و آيا توانسته با حفظ ويژگي هاي خاص خود و فرهنگ بومي و حفظ هويت و استقلال خود به بومي سازي دانش و توسعه دست پيدا كند ، جاي تحقيق بسيار دارد.



رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، با برشمردن مزيتهاي علمي ، فرهنگي و نيروي انساني كشورمان ايران گفت : اگر علم ، فرهنگ و پژوهش ، زيربناي توسعه درون زاي ملي است ، چرا به رغم تمام مزيتهاي شمرده شده و به رغم تمامي تأكيدات و سياست گذاري هاي مقام معظم رهبري بر جنبش نرم افزاري و نهضت آزاد انديشي ، تاكنون رخداد مشابه كشورهاي شرق آسيا در كشور ما روي نداده است ؟

وي در ادامه ، .از همه محققان و انديشمندان شركت كننده در اين كنفرانس خواست تا كار و تحقيق عيني و ملموسي براي چگونگي رفع اين مشكل و رسيدن به كشوري توسعه يافته ، همراه با حفظ استقلال و هويت فرهنگي انجام گيرد.

گفتني است ، در طول برگزاري اين كنفرانس 10 نفر از محققان و پژوهشگران ، مقالات تهيه شده خود را در مورد كشورهاي مختلف آسيايي ارائه كردند.