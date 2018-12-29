سارق منازل کاشان دستگیر شد/اعتراف به ۱۳ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرقت در هر جامعه ای موجب ناامنی برای شهروندان می شود و پلیس با دستگیری سارقان و گشت زنی هدفمند از سرقت جلوگیری می کند.

سرهنگ علی پورکاوه ضمن اعلام دستگیری سارق منازل کاشان اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان کاشان بررسی موضوع در دستور کار کارکنان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی ضمن تشریح دستگیری این سارق منزل افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان با انجام یکسری اقدامات تخصصی و علمی موفق شدند سارق به نام «رسول-ص»، ۳۰ ساله را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از اعتراف به سرقت توسط سارق دستگیر شده خبر داد و ابراز داشت: این سارق هنگامی که با مستندات، مواجه حضوری و مدارک پلیس رو به رو شد به ۱۳ فقره سرقت منزل در شهرستان کاشان اعتراف و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

پورکاوه گفت: شهروندان کاشانی در راستای پیشگیری از سرقت، منازل خود را به وسایل هشداردهنده و قفل های استاندارد تجهیز و از نظارت و کنترل همسایگی نهایت بهره را ببرند.