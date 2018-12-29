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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

ترکیه از درج «فتو» در فهرست گروه‌های تروریستی پاکستان استقبال کرد

ترکیه از درج «فتو» در فهرست گروه‌های تروریستی پاکستان استقبال کرد

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ ای از درج شبکه گولن در فهرست گروه‌ های تروریستی پاکستان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ ای ضمن ابراز خرسندی از درج شبکه گولن در فهرست گروه‌ های تروریستی پاکستان اعلام کرد: این اقدام باید الگویی برای سایر کشورها باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تصمیم گواه پیوندهای عمیق میان ترکیه و پاکستان و همکاری متقابل دو کشور است. ترکیه ضمن توسعه همکاری‌ های همه‌جانبه خود با پاکستان برای تحکیم هرچه بیشتر روابط خود اهتمام خواهد ورزید.

گفتنی است، دادگاه عالی پاکستان اخیراً با صدور حکمی شبکه فتح الله گولن را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد.

در حکم دادگاه عالی پاکستان همچنین از دولت خواسته شده تا همه مدارس و موسسات وابسته به شبکه گولن در پاکستان مصادره و به بنیاد معارف ترکیه واگذار شود.

با صدور این حکم همچنین این احتمال وجود دارد که به زودی اعضای شبکه گولن در پاکستان دستگیر و یا مجبور به خروج از این کشور شوند.

ترکیه شبکه گولن و رهبر آن فتح‌الله گولن را که در آمریکا به سر می‌برد به توطئه و برنامه‌ریزی برای کودتای ناموفق جولای ۲۰۱۶ متهم می‌کند، هرچند گولن این اتهامات را رد می‌ کند.

کد مطلب 4498518

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