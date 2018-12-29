اسد: تحولات مثبت منطقه گواه غلبه اراده ملتها بر طرحهای خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بشار اسد رئیس جمهور سوریه نامه ای از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دریافت کرد.

این نامه از سوی فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق به بشار اسد تحویل داده شد که محورهای آن توسعه روابط میان دو کشور و اهمیت تداوم هماهنگی میان دو کشور در همه زمینه ها به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و همکاری در این زمینه به ویژه امنیت و ثبات مرزهای دو کشور است.

در جریان دیدار مشاور امنیت ملی عراق با رئیس جمهور سوریه، تحولات و رخدادهای منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین روابط دو کشور برادر مورد رایزنی قرار گرفت و بر ضرورت توسعه آنها در همه زمینه ها به گونه ای که به نفع دو ملت سوریه و عراق باشد، تاکید شد.

بشار اسد در این دیدار گفت: تحولات مثبتی که منطقه شاهد آن است به ویژه در زمینه بازگشت امنیت و ثبات به بیشتر شهرهای سوریه و عراق تاکیدی بر این است که اراده ملتهای منطقه در حفظ حاکمیت کشورهایشان قوی از طرح های خارجی بوده است.

وی افزود: روابط خوب با کشور برادر عراق و همکاری موجود در زمینه مبارزه با تروریسم عامل قدرت و نقطه قوت دو کشور در جنگشان علیه تروریسم است. ادامه این همکاری و هماهنگی به منظور غلبه بر باقیمانده تروریستها در برخی مناطق سوریه و عراق ضروری است.

فالح الفیاض نیز بیان کرد: موفقیت ملت عراق در مقابله با تروریسم و پیروزی های به دست آمده از سوی سوریه و بازگردانیدن امنیت و نابودی تروریسم در بیشتر مناطق که آخرین آن هم ورود ارتش سوریه به منبج بود؛ نوید دهنده خیر برای کل منطقه است.