۳۶ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در روزهای ۱۰ تا ۲۱ دی ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقانیا ( مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور (مازندران) باقر یخکشی (مازندران) ایمان صادقی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سیداحمد محمدی (مازندران) یونس امامی (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه) محمد نخودی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: عزت اله اکبری (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه) امید حسن تبار (مازندران) امیرحسین کاووسی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) حسین شهبازی (تهران) ارشک محبی (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) عباس فروتن (مازندران) علی شعبانی ( مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی ) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) امین طاهری (تهران) امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: محمد طلایی – ابراهیم مهربان – عباس حاج کناری – صادق گودرزی - تیمور مرادی (معرفی هیات کشتی کرمانشاه) - سعید واگذاری (معرفی هیات کشتی مازندران) - امیر آشوری (معرفی هیات کشتی البرز)

ماساژور: امیر شیخی

متخصص تغذیه: دکتر امیر ساسان

سرپرست: هادی حبیبی