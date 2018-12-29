لاوروف: درباره هماهنگی میان ۲ کشور در سوریه توافق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پس از اتمام نشست یک و نیم ساعته هیات ترکیه و روسیه با محوریت تحولات جاری در کشور سوریه در مسکو، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنانی درباره این نشست، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیدار فوق را مفید توصیف کرد.

وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: در این دیدار بر ادامه هماهنگی میان نیروهای روسیه و ترکیه برای مقابله با تروریست‌ ها در سوریه توافق شده است.

سرگئی لاوروف در ادامه افزود: پیرامون چگونگی هماهنگی میان واحدهای دو کشور در سوریه در این مسیر نیز توافقات خوبی حاصل شده است.

این در حالیست که در این نشست هیأت های دو کشور، سرگئی لاوروف و مولود چاوش اوغلو وزرای خارجه روسیه و ترکیه و همچنین سرگئی شویگو و خلوصی آکار وزرای دفاع روسیه و ترکیه در خصوص تحولات سوریه رایزنی کردند.