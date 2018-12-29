وقوع حریق در کارخانه جاروبرقی سازی ۱۳ مصدوم داشت‎

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال وقوع حریق در کارخانه جاروبرقی سازی، ۱۳ نفر از نیروهای آتش نشانی مصدوم شدند که هشت نفر به صورت سرپایی مداوا و سه مرد ۲۷، ۴۸ و ۵۰ ساله مصدوم به بیمارستان فارابی انتقال یافتند.

وی بیان داشت: یک مرد ۲۷ ساله نیز به بیمارستان الزهرا انتقال یافت و هشت مرد در سنین ۲۰ و ۴۰ سال درمان سرپایی شدند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان نیز به مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نجف آباد اشاره کرد و افزود: یک مرد ۳۹ سال دراین حادثه قبل از رسیدن آمبولانس جان خود را از دست داد.

وی به حادثه ویژه مسمومیت با گاز منوکسید کردن به دنبال استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن اتاق در روستای هفتدمان در نایین اشاره کرد و گفت: در این حادثه یک زن ۲۴ ساله، یک کودک ۵ ماهه و یک مرد ۳۲ ساله مصدوم شدند.

راستین همچنین به امدادرسانی ۸۱ مورد تصادف شهری و پوشش امدادی ۱۶ تصادف جاده‌ای در روز گذشته اشاره کرد و افزود: سه هزار و ۴۲۶ مورد تماس در روز گذشته با مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گرفته شد که به ۴۲۶ مورد ماموریت در صحنه ختم شد.