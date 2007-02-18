26 کتابخانه عمومی استان یک شیفته شده اند / هر صد نفر 96 سانتی متر فضای کتابخوانی دارند

رحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان خوزستان، افزود: در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی استان خوزستان 89 واحد است که 77 واحد آن را کتابخانه های شهری و 12 واحد را نیز کتابخانه های روستایی تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: در این استان به ازای هر 46 هزار نفر تقریباً یک کتابخانه عمومی وجود دارد که تقریباً 5/5 درصد کل کتابخانه های عمومی کشور را شامل می شود. زیربنای مجموعه کتابخانه های استان حدود 41 هزار متر مربع است که به ازای هر 100 نفر جمعیت کمتر از یک متر مربع (96 سانی متر مربع) فضای کتابخانه ای داریم.

وی گفت: اولین کتابخانه عمومی استان خوزستان در سال 1343 و در بهبهان و آخرین آنها نیز آبان ماه امسال در دزفول به بهره برداری رسید. از 47 شهر استان، 43 شهر دارای کتابخانه عمومی اند. تعداد تقریبی مراجعه کنندگان در سال تقریباً یک میلیون و 538 هزار نفر هستند. کتب امانتی نیز یک میلیون و 590 هزار جلد است. اعضای فعال ما نیز 60 هزار 822 نفر است.

فضیلت پور در خصوص هزینه ها و درآمدهای کتابخانه های عمومی افزود: میانگین درآمد ما از حق عضویت ها در سال 50 میلیون تومان است. هزینه های جاری (آب، برق، تلفن، گاز و ...) سالانه در استان خوزستان برای هر کتابخانه 6 میلیون تومان است که مجموع آن 534 میلون تومان است. میانگین سالانه طلبی که از شهرداری ها مربوط به بحث نیم درصد داریم نیز یک میلیارد و 237 میلیون تومان است که سالانه تنها 37 میلیون تومان آن وصول می شود. رقم کل بدهی شهرداری های استان نیز 3 میلیارد و 600 میلیون تومان است. یعنی درواقع چیزی کمتر از 3 درصد کل بدهی ها وصول شده است. در مجموع باید گفت که کتابخانه های عمومی استان خوزستان در مقابل 534 میلیون تومان هزینه های جاری، سالانه تنها 87 میلیون تومان درآمد دارند.

او اضافه کرد : بحران ما از نظر مالی اینگونه خودش را نشان داده است که الان 26 کتابخانه عمومی ما یک شیفته شده اند. دیگر اینکه ما توان پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن را نداریم و این هزینه ها روی دست ما مانده است. ما حتی توان تامین مالی تجهیزاتی مانند رایانه و امثال این لوازم را نداریم. کتابخانه های استان از نظر منابع نیز بسیار ضعیف اند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان خوزستان همچنین در خصوص تامین منابع این کتابخانه ها افزود: ما به کتاب های سهمیه ای که از هیات امنا می آیند، بسنده کرده ایم که هر بار هم که می آید 200، 300 عنوان کتاب بیشتر نیست.

فضیلت پور گفت: نکته دیگر هم معوق ماندن اضافه کاری 178 نفر از کتابداران قراردادی نهاد است که از اول امسال تاکنون یک ریال اضافه کاری به آنها پرداخت نشده است که با یک حساب سرانگشتی می توان گفت نزدیک به 123 میلون تومان می شود.