نایب رئیس فدراسیون ثبت نام کرد/ مدعیان ریاست پنج نفر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از ثبت نام کاندیداهای پست ریاست فدراسیون کاراته، احمد شقاقی با تحویل مدارک ثبت نام خود را قطعی کرد. پیش از این نیز جمشید زند، علی قاسمی، سیدحسن طباطبایی و حسین افراسیابی با مراجعه به فدراسیون و ارائه مدارک اقدام به ثبت نام کرده بودند.

ثبت نام از کاندیداها از روز شنبه اول دی ماه در محل این فدراسیون از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ آغاز شده و چهارشنبه ۱۲ دی ماه به پایان خواهد رسید.

از سوی وزارت ورزش و جوانان محمدرضا کاشانی به عنوان دبیر مجمع انتخابات شده و امور مربوطه را انجام می دهد.