  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

برای حضور در انتخابات فدراسیون کاراته؛

نایب رئیس فدراسیون ثبت نام کرد/ مدعیان ریاست پنج نفر شدند

نایب رئیس فدراسیون ثبت نام کرد/ مدعیان ریاست پنج نفر شدند

با ثبت نام نایب رئیس فدراسیون کاراته برای حضور در انتخابات، تعداد مدعیان نشستن روی صندلی ریاست این فدراسیون به عدد ۵ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از ثبت نام کاندیداهای پست ریاست فدراسیون کاراته، احمد شقاقی با تحویل مدارک ثبت نام خود را قطعی کرد. پیش از این نیز جمشید زند، علی قاسمی، سیدحسن طباطبایی و حسین افراسیابی با مراجعه به فدراسیون و ارائه مدارک اقدام به ثبت نام کرده بودند. 

 ثبت نام از کاندیداها از روز شنبه اول دی ماه در محل این فدراسیون از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ آغاز شده و چهارشنبه ۱۲ دی ماه به پایان خواهد رسید. 

از سوی وزارت ورزش و جوانان محمدرضا کاشانی به عنوان دبیر مجمع انتخابات شده و امور مربوطه را انجام می دهد. 

کد مطلب 4498547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها