اجرای ۲۲۰ برنامه ویژه دهه بصیرت در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، باقر رحمانی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانهه به مناسبت دهه بصیرت در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در کشور افرادی به دنبال این هستند که اتفاقات ۹ دی را به حزب و گروهی خاص نسبت دهند و این افراد اتفاقاتی که در سال ۸۸ به مدت هشت ماه کشور را درگیر خود داشت فتنه نمی دانند و دعوای سیاسی آن را قلمداد می کنند.

وی افزود: خسارت هایی که طی مدت هشت ماه فتنه در سال ۸۸ به کشور وارد شد از خسارت جنگ تحمیلی بیشتر بود.

رحمانی گفت: در واقعه سال ۸۸ دین به داد انقلاب رسید و این روشنگری ها توسط دین مبین اسلام و مکتب عاشورا انجام شد.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان اظهار کرد: مردم شهر گرگان در تاریخ پنج آذر سال ۵۷ یعنی ۷۰ روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ولایت پذیری خود را اثبات کردند و در سال ۸۸ هم یک روز قبل از اینکه واقعه ۹ دی رخ دهد مردم گرگان در تاریخ هشت دی در تجمع شرکت و به پای تجدید بیعت با ولی امر مسلمین ایستادند.

وی افزود: برنامه های دهه بصیرت در گرگان از پنج دی ماه آغاز شده و تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد، البته برنامه های ما تا بهمن ماه و ۴۰ سالگی انقلاب ادامه خواهد داشت.

رحمانی از برگزاری ۲۲۰ برنامه در ایام دهه بصیرت در گرگان خبر داد و گفت: در این ایام ۱۸ برنامه‌ حوزه ای، ۶ برنامه شهرستانی و ناحیه ای و... برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون دوگروه پزشکی به مناطق محروم شهر گرگان اعزام شدند و تا پایان دهه بصیرت به پنج گروه افزایش پیدا می کنند.