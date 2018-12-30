به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر شنبه در کارگروه اجرای پروژه‌های آبخیزداری نهاوند اظهار کرد: به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم و جذب گردشگر در سراب‌های نهاوند، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی استان همدان به دو سراب «گاماسیاب» و «فارسبان» نهاوند اختصاص یافت.

فرماندار نهاوند گفت: عملیات اجرایی فاز دوم طرح ساماندهی سراب‌های «فارسبان» و «گاماسیاب» امسال در هفته منابع طبیعی و با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز می‌شود.

ناصری تاکید کرد: باید زیر ساخت های لازم ازجمله راه دسترسی، پارکینگ، مراکز اقامتی و خدماتی، سرویس های بهداشتی مناسب در این مناطق گردشگری فراهم شود

وی ادامه داد: ظرفیت بی نظیر سراب های نهاوند می تواند مسافران و گردشگران زیادی را به شهرستان نهاوند جذب کند اما باید زیر ساخت های لازم آماده باشد.