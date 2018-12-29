ظریف: ایران همواره از آرمان فلسطین حمایت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین که به تهران سفر کرده، بعدازظهر امروز (شنبه) هشتم دی ماه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، النخاله با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از حامیان واقعی آرمان فلسطین است، گزارشی از برگزاری انتخابات جنبش جهاد اسلامی ارایه کرد.

وی با بیان اینکه مقاومت در مقایسه با گذشته از ظرفیت و توانمندی بالایی در برابر متجاوزین برخوردار شده است، افزود: حاصل این توانمندیها در راهپیمایی های بازگشت و شکست تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی جلوه گر شد که اعلام انتخابات زودهنگام در سرزمینهای اشغالی از ثمرات آن است.

مقام فلسطینی همچنین ضمن اشاره به تلاشهایی که از سوی برخی از کشورهای عربی و غربی برای شکستن مقاومت صورت می گیرد، گفت: مردم فلسطین مصمم تر از گذشته تا پیروزی کامل به راه خود ادامه خواهند داد.

ظریف نیز در این دیدار با یادآوری اینکه حمایت از فلسطین یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم فلسطین خواهد بود و از آرمان فلسطین حمایت خواهد کرد.