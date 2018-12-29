برنامه ریزی اصولی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز شنبه در مراسم یکصدمین سال تاسیس دانشگاه تربیت معلم کشور در اراک که با حضور خنی فر، رئیس دانشگاه فرهنگیان ایران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کشور، فراهم نمودن فضای مطلوب به منظور کسب علم و دانش بوده و امروز برای ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی شرایط مساعدی در کشور مهیا است.

استاندار مرکزی افزود: در همین راستا می طلبد که جوانان کشور نیز در راه کسب علم و دانش تلاش وافر داشته باشند و پرسشگری و تحلیل گری را سرلوحه کار خود قرار دهند، چراکه شرایط مطلوبی برای این مقولات وجود دارد.

آقازاده بیان کرد: از آنجا که وضعیت حوزه آموزش عالی یکی از مولفه های اثرگذار در رشد و توسعه کشور است، باید از پتانسیل موجود در کشور در این زمینه بهره گیری مطلوب را داشته باشیم تا بتوانیم پرشتاب تر از قبل به سمت پیشرفت حرکت کنیم.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: ما مسئولان بایستی با ایجاد زمینه اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، شرایط بهره گیری از دانش و علم را در حوزه تولید و اشتغال فراهم سازیم.

وی تصریح کرد: قطعا بهره گیری از دانش در عرصه تولید و صنعت، هم ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و هم توسعه کشور را به دنبال دارد.

در این مراسم همچنین علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی بر برقراری تعامل بیش از پیش میان حوزه و دانشگاه در کشور به عنوان پیشران توسعه علمی و فرهنگی تاکید کرد.