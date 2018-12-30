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۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۵

وزیر علوم در گفتگو با مهر:

معدل در رشته‌های پرطرفدار کنکور ملاک نیست/ طراحی مدلی برای برترها

معدل در رشته‌های پرطرفدار کنکور ملاک نیست/ طراحی مدلی برای برترها

وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره پذیرش معدل بیست‌ها در رشته های پرطرفدار کنکور گفت: معمولا در مدارس، تعداد زیادی دارای معدل ۲۰ هستند و اگر مبنا فقط معدل باشد، این کار امکان ندارد.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پذیرش معدل بیست‌ها در رشته های پرطرفدار بعد از حذف کنکور گفت: در بحث حذف کنکور، ما برای رشته های پرطرفدار حتما باید یک روش ارزیابی و انتخاب داوطلبانه برای استعداد های بالاتر را داشته باشیم.

وی ادامه داد: معمولا در مدارس و دبیرستان ها، تعداد زیادی از دانش آموزان دارای معدل ۲۰ هستند و اگر مبنا فقط معدل تحصیلات باشد، این کار امکان ندارد.

وزیر علوم افزود: لذا دانشگاه‌ها و سازمان سنجش و آموزش کشور حتما طرحی را برای اینکه آزمون انتخاب برتر ها چگونه باشد تهیه می کنند، قبل از اینکه کنکور کاملا حذف شود.

غلامی گفت: با پذیرش ۸۵ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی در چند سال آینده کنکور حذف می‌شود.

کد مطلب 4498570
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      0 1
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      ظرفیت را در رشته های پر طرفدار افزایش دهید تا تمایل برای رفتن به این رشته ها کمتر شود.
    • محمد IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      3 2
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      آقای وزیر به عنوان یک دانش آموز به شما می گم بهترین روش همین کنکوره ولی با رفع اشکالات اون کی یکی مقابله با موسسات کنکوری هست متاسفانه آموزش و پرورش با تاثیر معدل سود این آموزشگاه ها رو افزایش داده
    • جاسم محمدی IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      0 1
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      وزیر جان رشته های پرطرف دار کارشناسی خصوصا در تجربی و کاردانی آن هم بگذارید.
    • FI ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
      1 0
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      پذیرش در دانشگاهها فرق داره؟ آیا بسته به معدل داره؟ یعنی اونایی که معدل ۱۹ با بالا دارند تو بهترین دانشگاها هستند؟ لطفا پاسخ بدید ممنون میشم
    • FI ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
      0 0
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      رشته فنی طراحی دوخت هستم. کدوم دانشگاها میتونم شرکت کنم؟ کنکور هم داریم یا نه ؟ لطفا پاسخ بدید

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