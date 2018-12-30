منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پذیرش معدل بیست‌ها در رشته های پرطرفدار بعد از حذف کنکور گفت: در بحث حذف کنکور، ما برای رشته های پرطرفدار حتما باید یک روش ارزیابی و انتخاب داوطلبانه برای استعداد های بالاتر را داشته باشیم.

وی ادامه داد: معمولا در مدارس و دبیرستان ها، تعداد زیادی از دانش آموزان دارای معدل ۲۰ هستند و اگر مبنا فقط معدل تحصیلات باشد، این کار امکان ندارد.

وزیر علوم افزود: لذا دانشگاه‌ها و سازمان سنجش و آموزش کشور حتما طرحی را برای اینکه آزمون انتخاب برتر ها چگونه باشد تهیه می کنند، قبل از اینکه کنکور کاملا حذف شود.

غلامی گفت: با پذیرش ۸۵ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی در چند سال آینده کنکور حذف می‌شود.