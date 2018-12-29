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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

جدیدترین اثر نویسندە کُرد؛

مجموعه داستان تبعید به بالکن ها منتشر شد

مجموعه داستان تبعید به بالکن ها منتشر شد

سنندج- مجموعه داستان تبعید به بالکن ها نوشتە محمد علی دستمالی داستان نویس کردستانی وارد بازار کتاب شد.

بە گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دستمالی نویسندە نام آشنای کردستانی جدیدترین مجموعە داستان کوتاه خود را تحت عنوان تبعید بە بالکن ها با همکاری انتشارات روزنە منتشر کرد.

چاپ اول این مجموعە بە زبان فارسی و شامل ۱۱ داستان کوتاه ودر ۱۴۰ صفحە با قطع جیبی طی روزهای اخیر منتشر شدە است.

نام کتاب برگرفتە از نام داستان آغازین این مجموعە است.

علی دستمالی نویسندە کُرد سنندجی است کە همزمان با فعالیت های متعدد فرهنگی تاکنون چندین اثر ادبی بە چاپ رسانده است.

مجموعە شعر تالترین قاوە(تلخ ترین قهوە) ترجمە مجموعە شعر از شاعران معاصر ترکیە بە زبان کردی، مجموعە شعر اسب سربریدە بغض، مجموعە داستان اسبی برای مردن از آثار چاپ شدە این نویسندە کرد است.

علی دستمالی کە همزمان از فعالان مطرح رسانەای و تحلیلگر و محقق حوزە خاورمیانە  است صاحب ده ها مقالە تحلیلی و سیاسی در تشریح اوضاع منطقە می باشد.

کد مطلب 4498584

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