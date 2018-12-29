آغاز توزیع سبد حمایتی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته از روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن زدا عصر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بهزیستی کشور در مورد بسته های حمایتی بازنشستگان اظهار داشت: تلاش کردیم که بسته حمایتی مستمری بگیران تحقق پیدا کند. در نهایت امروز تامین اعتبار شد به طوری که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش که حقوق زیر ۳ میلیون می گیرند بسته حماییت را دریافت خواهند کرد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در مورد زمان توزیع بسته افزود: از روز دوشنبه ۱۰ دی واریز بسته های حمایتی میان بازنشستگان آغاز می شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال دو مرحله دیگر نیز سبد حمایتی به بازنشستگان ارائه خواهد شد که در مرحله اول، به صورت نقدی خواهد بود و به هر بازنشسته ۲۰۰ هزار تومان تعلق می گیرد.

زدا تاکید کرد: در روز دوشنبه طی ۲ تا ۳ ساعت تمامی بازنشستگان مشمول دریافت سبد حمایتی این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

به گفته زدا، بازنشستگان مشمول بعد از همپوشانی بسته را دریافت می کنند و افرادی که از نهادهای دیگر بسته حمایتی گرفته اند اسمشان در لیست سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

وی افزود: ما اسامی تمامی کارگرانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حقوقشان زیر ۳ میلیون تومان است را داریم و زمانی که قطعی شد و از سوی وزارت رفاه به ما اعلام شد اسامی آنها را برای ارائه سبد حمایتی اعلام خواهیم کرد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در مورد حذف دفترچه های بیمه نیز گفت: دفترچه های بیمه در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی حذف شده و در ۱۴ استان باقیمانده نیز ظرف چند روز آینده این دفترچه ها حذف می‌شود و جامعه هدف ما با ارائه کد ملی می توانند خدمات درمانی را در مراکز ملی دریافت کنند.

وی در خصوص بدهی تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد نیز اظهار داشت: تلاش می کنیم تمامی بدهی های خود را به مراکز طرف قرارداد پرداخت کنیم و از بابت تاخیر ایجاد شده عذرخواهی می کنیم.

زدا گفت: در تبصره ۵ بند و بودجه ۹۸ برای پرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی اعتباری در نظر گرفته شده است.

وی در مورد همپوشانی‌ها نیز گفت: در این خصوص با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام می کنیم و تاکنون توانسته ایم ۳ میلیون همپوشانی را حذف کنیم.