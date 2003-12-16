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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۲

شوراي حكومت انتقالي عراق با محاكمه صدام در آمريكا مخالفت كرد

شوراي حكومت انتقالي عراق با محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق در آمريكا شديدا مخالفت كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري عربي، موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي ضمن مخالفت با محاكمه صدام در آمريكا اعلام كرد: محاكمه اين جنايتكاردر دادگاه علني درعراق برگزارخواهد شد .
وي افزود: صدام در يك دادگاه ويژه و عادلانه محاكمه خواهد شد و وي  براساس قوانين و موازين بين المللي حق دارد از خود دفاع كند .
درهمين حال "عدنان پاچه چي" عضو شواري حكومت انتقالي عراق تاكيد كرد : محاكمه صدام هيچ ارتباطي به واشنگتن ندارد و اين مساله تنها مربوط به عراقي هاست .

کد مطلب 44986

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