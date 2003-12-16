شوراي حكومت انتقالي عراق با محاكمه صدام در آمريكا مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري عربي، موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي ضمن مخالفت با محاكمه صدام در آمريكا اعلام كرد: محاكمه اين جنايتكاردر دادگاه علني درعراق برگزارخواهد شد .

وي افزود: صدام در يك دادگاه ويژه و عادلانه محاكمه خواهد شد و وي براساس قوانين و موازين بين المللي حق دارد از خود دفاع كند .

درهمين حال "عدنان پاچه چي" عضو شواري حكومت انتقالي عراق تاكيد كرد : محاكمه صدام هيچ ارتباطي به واشنگتن ندارد و اين مساله تنها مربوط به عراقي هاست .