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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران:

بازآفرینی بافت فرسوده تهران باید با لحاظ کردن احتمال زلزله باشد

بازآفرینی بافت فرسوده تهران باید با لحاظ کردن احتمال زلزله باشد

تهران- مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: بازآفرینی بافت فرسوده تهران باید با لحاظ کردن احتمال زلزله باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا صالحی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از بازآفرینی بافت فرسوده شهری محله «باغ آذری» طی سخنانی گفت: بحث احتمال وقوع زلزله در تهران امری محتمل است و بایستی برای کاهش اثرات بلایای طبیعی این چنینی پیش بینی و پیش دستی لازم را لحاظ کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال ۱۳۹۸ یکی از برنامه های بسیار جدی بنیاد مسکن تهران ورود به حوزه باز آفرینی بافت فرسوده ی شهری است و این آمادگی وجود دارد در قدم نخست در زمینهای تحت تملک شهرداری واحدهایی احداث شود و در گام بعدی این واحدها برای اسکان ساکنین بافتهای فرسوده در نظر گرفته شود .

وی افزود: اکثر ساکنین این منطقه از بنیه مالی بسیار کمی برخوردار هستند و تعدادی از توابع افغان نیز در این منازل زندگی می کنند، که باید با همکاری سازمان های دخیل در جهت بازآفرینی شهری آن تلاش کرد.

کد مطلب 4498602

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