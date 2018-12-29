حماسه نهم دی خط بطلانی بر ادعاهای فتنه گران بود

حجتالاسلاموالمسلمین علیاکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ ۹ دی در مصلی شهرستان فردیس، اظهار کرد: نهم دی یادآور حماسهای است که ملت ایران برای پایان دادن به فتنه سال ۸۸ خلق کردند.
وی در ادامه بابیان اینکه دشمنان انقلاب در سال ۸۸، عدهای را در داخل ابزار خودکرده بودند و برای ادامه مسیر انقلاب نقشههای شومی کشیده بودند، عنوان کرد: ملت ایران در نهم دیماه سال ۸۸ با حضور گسترده خود خط بطلانی بر ادعاهای آنها کشیدند.
امامجمعه فردیس بابیان اینکه فتنه گران در سال ۸۸ مدعی بودند که در انتخابات تخلف شده است، تأکید کرد: پس از حضور مردم و رو شدن دستشان اعتراف کردند که حرفهایشان فقط حرف بوده و هیچ منطقی نداشته است.
ایمانی بابیان اینکه نهم دی یکی از حماسههای ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر ماندگاری نهم دی اشاره کردهاند.
وی بابیان اینکه نهم دی برای دشمنان جمهوری اسلامی درس عبرتی شد که اگر بخواهند علیه ما اقدامی کنند با یک ملت انقلابی روبهرو میشوند، اضافه کرد: حماسه نهم دی ثابت کرد که انقلاب بر دوش مردم است و این ملت دانا و آگاه انقلاب را در پیچهای تاریخی حمایت میکنند.
امامجمعه فردیس در پایان با اشاره به اینکه اجتماع بزرگ نهم دی فردا یکشنبه بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ در مصلی این شهرستان برگزار میشود، خاطرنشان کرد: سخنران این مراسم فرمانده سپاه استان البرز خواهد بود.
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