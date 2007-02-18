ایران و سوریه عمق استراتژیک یکدیگرند / بازنده اصلی در مسائل منطقه جبهه استکبار به سرکردگی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان تصریح کردند: دیدارها و رایزنی های مقامات دو کشور موجب استحکام بیشتر پایه های قوی روابط ایران و سوریه خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسائل دشوار و پیچیده منطقه و مواضع خوب سوریه افزودند: واقعیات منطقه نشان می دهد که بازنده اصلی در مسائل منطقه، جبهه زورگوی استکبار به سرکردگی آمریکا و همراهانش خواهد بود.

ایشان در ارزیابی اوضاع منطقه به مسئله عراق اشاره و خاطرنشان کردند: اهداف آمریکا در عراق به هیچ وجه تحقق نیافته است و هیچ نشانه ای هم برای تحقق آنها وجود ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: علاوه بر مشکلات جدی آمریکا در منطقه، جایگاه کنونی رئیس جمهور این کشور در داخل امریکا نیز به قدری متزلزل شده است که حتی هم حزبی های وی به مخالفت با سیاستهای او برخاسته اند.

ایشان تلاش دشمنان را برای ایجاد جنگ مذهبی در عراق و لبنان یادآور شدند و تأکید کردند: ایران و سوریه باید ضمن حمایت از دولت آقای مالکی و همچنین خواست واقعی مردم لبنان، همه تلاش خود را برای مقابله با این توطئه به کار گیرند.

حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از نقش سوریه در نزدیک کردن گروههای فلسطینی به هم و جلوگیری از ادامه درگیریها، بر لزوم ادامه هماهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در حل مسائل منطقه تأکید کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنجال تبلیغاتی رسانه های غربی و مقامات امریکایی بر ضد جمهوری اسلامی ایران تصریح کردند: همه این جنجالها جنگ روانی محض بود و آنها تلاش کردند روحیه مردم ایران را تضعیف کنند اما با وجود همه این جنجالها مردم با حضور گسترده، کم نظیر و پرنشاط در راهپیمایی 22 بهمن امسال، روحیه خود را به جهانیان نشان دادند.

در این دیدار که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، بشار اسد رئیس جمهور سوریه سفر خود به تهران و مذاکرات و توافق های انجام گرفته را بسیار خوب و زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور دانست و با اشاره به اوضاع منطقه و لزوم هماهنگی مستمر میان تهران و دمشق گفت: امریکا درصدد تضعیف روحیه ایستادگی مردم و دولتهای کشورهای مقابل جبهه امریکا در منطقه است اما سوریه و جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی کامل و با تکیه بر مردم، با قدرت بر مواضع اصولی خود ایستاده اند و امریکا به اهداف خود نرسیده است.

وی با تأکید بر لزوم مقابله با توطئه دشمنان برای ایجاد جنگ مذهبی در منطقه به ویژه در لبنان و عراق، سفر رئیس جمهور عراق را به سوریه خوب ارزیابی کرد و افزود: سوریه امیدوار است با سفر آینده نخست وزیر عراق به دمشق، روابط دو کشور بیشتر گسترش یابد.

بشار اسد همچنین بر حمایت سوریه از خواست مردم لبنان در قضایای این کشور تأکید کرد.