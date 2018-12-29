به گزارش خبرنگار مهر، مونا ابروفراخ بعدازظهر شنبه در نشستی که در رشت برگزار شد از اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش طلاق با همکاری و مشارکت اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان و اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد و گفت: این طرح یکی از برنامه‌های پیش بینی شده در کارگروه تخصصی آسیب و مسائل اجتماعی استان است.

ابروفراخ افزود: این طرح با هدف حفظ بنیان خانواده، کاهش طلاق و پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر برای زوجین در سطح گیلان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه خانواده رکن اساسی هر جامعه‌ای را تشکیل می دهد، گفت: لازمه پویایی، بالندگی و ثبات خانواده، یادگیری و مهارت‌های ارتباطی موثر و داشتن روابطی صحیح و پایدار بین زوجین است.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان ارائه خدمات مشاوره را یکی از مناسبت‌ترین و منطقی‌ترین راهکارها جهت مستحکم‌تر کردن بنیان خانواده عنوان و بیان کرد: یکی از اهداف مهم این برنامه دریافت مشاوره‌های تخصصی زوج‌های جوان و جوانان در آستانه ازدواج است تا شاهد کاهش بروز مشکلات در طول زندگی مشترک افراد باشیم.

وی با اشاره به اینکه مشارکت گروه‌های مرجع در کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی خانواده تأثیرگذار است، تصریح‌کرد: متاسفانه شاهد شکل‌گیری سبک‌های جدید زندگی در برخی از خانوادهای گیلانی هستیم که باید تمام زوایای الگوهای غیر ایرانی و اسلامی ارزیابی و بررسی شده و همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه هوشیارانه ورود کنند.

ابروفراخ یکی از مهمترین مولفه‌ها در سلامت اجتماعی را کمک به تشکیل و حفظ ساختار خانواده‌ها به سبک زندگی ایرانی - اسلامی عنوان‌کرد و گفت: به منظور صیانت و حمایت از ساختار خانواده دفتر امور فرهنگی، اجتماعی استانداری گیلان با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی این استان پس از اطلاع رسانی، تبلیغات محیطی و فراخوان مخاطبین برگزیده در ۱۶۵ جلسه ۴ ساعته خدمات مشاوره‌ای در بخش های مختلف با حضور اساتید مجرب، ویژه مبلغین، مبلغان، مربیان توانمند، کارآمد واقشار تاثیرگذار برگزار می کند.

وی ادامه داد: ترویج و تعمیق آموزه‌ها و باورهای دینی و اخلاقی در سطح جامعه و بین خانواده‌ها نقش موثری در تحکیم و قوام بنیان خانواده دارد و زمینه را برای کاهش میزان طلاق و اختلافات خانوادگی فراهم می‌ کند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان افزود: در خانواده‌هایی که به ارزش‌های دینی و الهی پایبندی بیشتری داشته و به تعالیم دینی و اسلامی توجه بیشتری دارند، میزان تضادها و اختلافات خانوادگی در بین آنها کمتر بوده و در نتیجه کمتر با پدیده طلاق مواجه هستند.

وی در ادامه خواستار برنامه‌ریزی مناسب توسط سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، مذهبی و تربیتی در جهت گسترش و ترویج آموزه‌های دینی و اخلاقی شد و گفت: درونی کردن ارزش‌های مذهبی در بین خانواده‌ها و زوجین می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از طلاق تأثیر بسزایی داشته باشد.