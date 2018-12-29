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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۰۳

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان خبر داد:

اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش طلاق در گیلان

اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش طلاق در گیلان

رشت- مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان از اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش طلاق در گیلان با هدف حفظ بنیان خانواده‌ها با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مونا ابروفراخ بعدازظهر شنبه در نشستی که در رشت برگزار شد از اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش طلاق با همکاری و مشارکت اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان و اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد و گفت: این طرح یکی از برنامه‌های پیش بینی شده در کارگروه تخصصی آسیب و مسائل اجتماعی استان است.  

ابروفراخ افزود: این طرح با هدف حفظ بنیان خانواده، کاهش طلاق و پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر برای زوجین در سطح گیلان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه خانواده رکن اساسی هر جامعه‌ای را تشکیل می دهد، گفت: لازمه پویایی، بالندگی و ثبات خانواده، یادگیری و مهارت‌های ارتباطی موثر و داشتن روابطی صحیح و پایدار بین زوجین است.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان ارائه خدمات مشاوره را یکی از مناسبت‌ترین و منطقی‌ترین راهکارها جهت مستحکم‌تر کردن بنیان خانواده عنوان و بیان کرد: یکی از اهداف مهم این برنامه  دریافت مشاوره‌های تخصصی زوج‌های جوان و جوانان در آستانه ازدواج است تا شاهد کاهش بروز مشکلات در طول زندگی مشترک افراد باشیم.

وی با اشاره به اینکه مشارکت گروه‌های مرجع در کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی خانواده تأثیرگذار است، تصریح‌کرد: متاسفانه شاهد شکل‌گیری سبک‌های جدید زندگی در برخی از خانوادهای گیلانی هستیم که باید تمام زوایای الگوهای غیر ایرانی و اسلامی ارزیابی و بررسی شده و همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه هوشیارانه ورود کنند.

ابروفراخ یکی از مهمترین مولفه‌ها در سلامت اجتماعی را کمک به تشکیل و حفظ ساختار خانواده‌ها به سبک زندگی ایرانی - اسلامی عنوان‌کرد و گفت: به منظور صیانت و حمایت از ساختار خانواده دفتر امور فرهنگی، اجتماعی استانداری گیلان با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی این استان پس از اطلاع رسانی، تبلیغات محیطی و فراخوان مخاطبین برگزیده در ۱۶۵ جلسه ۴ ساعته خدمات مشاوره‌ای در بخش های مختلف با حضور اساتید مجرب، ویژه مبلغین، مبلغان، مربیان توانمند، کارآمد واقشار تاثیرگذار برگزار می کند.

وی ادامه داد: ترویج و تعمیق آموزه‌ها و باورهای دینی و اخلاقی در سطح جامعه و بین خانواده‌ها نقش موثری در تحکیم و قوام بنیان خانواده دارد و زمینه را برای کاهش میزان طلاق و اختلافات خانوادگی فراهم می‌ کند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان افزود: در خانواده‌هایی که به ارزش‌های دینی و الهی پایبندی بیشتری داشته و به تعالیم دینی و اسلامی توجه بیشتری دارند، میزان تضادها و اختلافات خانوادگی در بین آنها کمتر بوده و در نتیجه کمتر با پدیده طلاق مواجه هستند.

وی در ادامه خواستار برنامه‌ریزی مناسب توسط سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، مذهبی و تربیتی در جهت گسترش و ترویج آموزه‌های دینی و اخلاقی شد و گفت: درونی کردن ارزش‌های مذهبی در بین خانواده‌ها و زوجین می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از طلاق تأثیر بسزایی داشته باشد.

کد مطلب 4498614

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