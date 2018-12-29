مناطقی از استان بیضاء از لوث القاعده پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی طی عملیاتی موفق مناطقی را از اشغال گروه تروریستی القاعده در استان البیضاء آزاد کردند.

بر اساس این گزارش؛ در این عملیات که در جبهه قیفه در استان البیضاء انجام شد علاوه بر بازپس گیری بسیاری از مناطق از اشغال تروریستهای القاعده شماری زیادی از این تروریستها نیز به هلاکت رسیدند و خسارات سنگینی به آنها وارد شد.

از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی بیان کرد: توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران را در جبهه نهم در استان صنعا هدف قرار دادند که بر اثر آن ۵ مزدور کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در استان الجوف نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران را هدف قرار دادند و شماری از آنها کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند.