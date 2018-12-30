الوچاپ؛ مرکز تخصصی چاپ دیجیتال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به نیاز روزمره مجموعه‌های مختلف فعال در کشور به محصولات چاپی می‌توان صنعت چاپ را یکی از فراگیرترین صنایع حال حاضر ایران دانست، زیرا که از مجموعه‌ها و شرکت‌های نوپا گرفته تا بزرگترین مراکز کشور به‌طور روزانه نیاز به اقلام چاپی، کارت ویزیت، اوراق اداری و... دارند.

یکی از روش‌های چاپ که استقبال زیادی هم از آن شده، چاپ دیجیتال است که امکان چاپ در تیراژ کم را به مخاطب می‌دهد. چاپخانه‌های دیجیتال روزانه هزاران برگ کارت ویزیت، کاتالوگ، بروشور، سربرگ و سایر اقلام چاپی را آماده و به مشتریان تحویل می دهند. اما باتوجه افزایش چشمگیر هزینه‌های چاپ، همواره خلأ یک چاپخانه دیجیتال مدرن که توان تولید انواع جعبه در تیراژ کم را داشته باشد، در این صنعت حس می‌شد. برای اجرای این مهم، نیاز به یک تیم فنی و باتجربه است که دانش چاپ افست را از طریق دستگاه‌های مدرن چاپ دیجیتال به معرض نمایش قرار دهد.

یکی از مدرن‌ترین مجموعه‌های چاپ دیجیتال نیز که به تازگی پا به عرصه گذاشته مجموعه چاپ دیجیتال الوچاپ است که امکان سفارش کامل با جزئیات دقیقِ محصولات را به‌طور آنلاین و ۲۴ ساعته از طریق ‌وب‌سایتش فراهم آورده است. الوچاپ، پس از نیاز سنجی و بررسی بازار، مدرن‌ترین چاپخانه دیجیتال تهران را راه اندازی کرده است، مجموعه‌ای که علاوه بر پاسخگویی به سفارش‌های روزمره شامل کارت ویزیت، کاتالوگ، بروشور، سربرگ و... ، قابلیت تولید انواع جعبه، ساک خرید و آلبوم را در تیراژ محدود دارد. واحد ماکت‌سازی و نمونه‌گیری در الوچاپ، امکان سمپل‌سازی قبل از تولید انبوه را به کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌دهد.

الوچاپ در حال حاضر با اضافه کردن دستگاه‌های به‌روز و مدرن صنعت چاپ دیجیتال به مجموعه‌ی خود توانسته است در حوزه‌ تولید محصولات متنوع چاپی و بسته‌بندی خدمات متنوعی ارائه دهد و قصد دارد در آینده‌ نزدیک به مرکزی برای برون‌سپاری کامل نیازهای چاپی شرکت‌های بزرگ و کوچک تبدیل شود.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه کیفیت چاپ و سرعت تولید بسیار بالاست. با توجه به نیاز فوری اکثر مخاطبان به سفارشات چاپی خود، حفظ کیفیت در کنار سرعتِ تولید اهمیت ویژه‌ای دارد و مجموعه‌ی الوچاپ به پشتوانه ۲۵ سال تجربه‌ مدیران خود در این صنعت، به نیاز مشتریان صنعت چاپ اشراف کامل دارد و توانسته است با به‌کارگیری نیروهای کارآمد و دستگاه‌های مدرن و با کیفیت این تعادل را حفظ کند.

یکی از دیگر نقات قوت الوچاپ نسبت به سایر مجموعه‌ها را می‌توان تولید نمونه‌های خدمات چاپی و بسته‌بندی در تیراژ محدود دانست. این امر سبب کاهش چشمگیر هزینه برای سفارش‌دهنده می‌شود و کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌ها در خصوص چاپ در تیراژ بالا و یا بازطراحی و اصلاح طراحی‌های قبلی می‌کند. این قابلیت مهم امکان تولید سفارش‌های اختصاصی را برای مشتریان فراهم آورده است. همچنین، با راه‌اندازی الوچاپ حدود ۲۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و این مجموعه سعی دارد در شرایط خاص اقتصادی این روزهای کشور، سهم خود را، هر چند کم، در اشتغال‌زایی ایفا کند.

یکی از دیگر بخش‌های مهم مجموعه‌ی الوچاپ تیم طراحی حرفه‌ای آن است. حضور این تیم سبب شده است تا پشتیبانی و بررسی سفارشات ارسالی ممکن شود و اگر طراحی‌های ارسالی از سوی مشتریان با اشکالی همراه است، در اسرع زمان نسبت به رفع و چاپ آنها اقدام شود. همچنین این تیم مجرب طراحی در کنار مشتریانی که نیاز به طراحی محصولات چاپی دارند خواهد بود و این خدمات را به آنان ارائه خواهد کرد تا هرچه سریع‌تر اقلام چاپی مورد نیازشان به مرحله‌ی چاپ و تولید برسد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های الوچاپ این است که امکان سفارش کامل با جزئیات دقیق محصولات به‌طور آنلاین و شبانه‌روزی از طریق ‌وب‌سایت این مجموعه به آدرس https://alochap.ir فراهم شده است. این وب‌سایت با دقت و بر اساس بررسی‌ نمونه‌های متعدد داخلی و خارجی طراحی شده است تا با کمترین پیچیدگی و ساختاری کاربردوست امکان سفارش‌گذاری برای مشتریان را فراهم سازد.

الوچاپ در راستای ارائه خدمات منحصربه‌فرد و جلب نظر مشتریان، ارسال رایگان سفارشات را نیز در دستور کار خود قرار داده است تا مشتریان تنها با چند کلیک از طریق وب‌سایت و در منزل و محل کار خود بتوانند سفارششان را از طریق اینترنت ارسال کنند و با خیال راحت و بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری محصول خود را دریافت کنند.

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