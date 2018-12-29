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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

مسکو: درخواست آلمان و فرانسه درباره کریمه غیر قابل قبول است

مسکو: درخواست آلمان و فرانسه درباره کریمه غیر قابل قبول است

وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ای، درخواست آلمان و فرانسه در مورد نقض حقوق بشر در کریمه را غیر قابل قبول خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات مقامات آلمان و فرانسه اعلام کرد که، مسکو بر این باور است که مطالبات مربوط به حقوق بشر در کریمه و تنش در تنگه کرچ و دریای آزوف، که توسط آلمان و فرانسه مطرح شده، غیرقابل قبول است.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما می خواهیم اشاره کنیم که تلاش برای زیر سوال بردن وضعیت قانونی کریمه و سواستوپول به عنوان مناطق تحت پوشش روسیه بی فایده است، زیرا افراد آنجا آزادانه و مطابق با قوانین بین المللی این وضعیت را انتخاب کردند. روسیه همچنان قاطعانه از حاکمیت خود محافظت خواهد کرد و از تحریکات جلوگیری خواهد کرد.

وزارت امور خارجه روسیه افزود: در مورد ناوبری در تنگه کرچ، روسیه همچنان آزادی ناوبری در منطقه مطابق با توافقنامه های بین روسیه و اوکراین، قوانین داخلی و قوانین بین المللی را با توجه به تهدیدات امنیتی موجود و خطر تحریکات در اوکراین و دوستان غربی آن، تضمین می کند.

کد مطلب 4498626

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