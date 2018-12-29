مسکو: درخواست آلمان و فرانسه درباره کریمه غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات مقامات آلمان و فرانسه اعلام کرد که، مسکو بر این باور است که مطالبات مربوط به حقوق بشر در کریمه و تنش در تنگه کرچ و دریای آزوف، که توسط آلمان و فرانسه مطرح شده، غیرقابل قبول است.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما می خواهیم اشاره کنیم که تلاش برای زیر سوال بردن وضعیت قانونی کریمه و سواستوپول به عنوان مناطق تحت پوشش روسیه بی فایده است، زیرا افراد آنجا آزادانه و مطابق با قوانین بین المللی این وضعیت را انتخاب کردند. روسیه همچنان قاطعانه از حاکمیت خود محافظت خواهد کرد و از تحریکات جلوگیری خواهد کرد.

وزارت امور خارجه روسیه افزود: در مورد ناوبری در تنگه کرچ، روسیه همچنان آزادی ناوبری در منطقه مطابق با توافقنامه های بین روسیه و اوکراین، قوانین داخلی و قوانین بین المللی را با توجه به تهدیدات امنیتی موجود و خطر تحریکات در اوکراین و دوستان غربی آن، تضمین می کند.