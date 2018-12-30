چگونه استارتاپ خود را برای نمایشگاه آماده کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیشتر کسب و کارها آنقدر بر فعالیتی که دارند متمرکز شده­اند که فرصت­هایی را که در نمایشگاه‌­ها یا دیگر رویدادها با آن مواجه می­‌شوند، از دست می­‌دهند. ضعف در آمادگی و برنامه‌­ریزی باعث می‌­شود که کم­ترین میزان بهره‌­برداری را از مشارکت در آن رویداد داشته باشیم. در عین ناباوری، بیشتر کسب و کارها برنامه خاصی برای دوران پس از حضور در یک رویداد ندارند.

در ادامه چند مرحله آماده­سازی برای حضور در یک رویداد را معرفی خواهیم کرد:

* یک استراتژی بازاریابی مناسب در نظر بگیرید.

* یک رویداد را در قبال پیشامدهای مورد نظر بررسی کنید.

* هدف­گذاری کنید.

* یک چک­لیست برای سنجش میزان آمادگی خود تهیه کنید.

* فرآیندهایی را که در پیشی گرفتن از رقیبان به شما کمک می­‌کنند، دنبال کنید.

فعالیت­‌های مرتبط با استراتژی بازاریابی را تعیین کنید

نگرش شما نسبت به یک رویداد خاص باید با استراتژی بازاریابی شما هماهنگ باشد. باید رویدادها را بررسی کنید و آن­هایی را انتخاب کنید که بیشترین فرصت‌­ها را برای سبقت از رقبا پیش روی شما می‌­گذارند. باید بدانید که چرا در آن رویداد حضور دارید، دیده­ شدن، ایجاد برتری نسبت به رقبا، اطلاع­‌رسانی در مورد برند، و سپس بودجه‌­ای برای این کار در نظر بگیرید.

رویداد را بررسی کنید

غیر از در نظر گرفتن مواردی مثل چک کردن تاریخ‌­ها، غرفه سازی، مراجعه کنندگان، سایر شرکت­ کنندگان، تماشای رویدادهای مشابه قبلی از طریق اینترنت که جزو بدیهیات است باید به این نکته نیز توجه کنید که مخاطب شما باید با تجارت و استراتژی شما همخوانی داشته باشد. آیا شما منابع کافی هم برای شرکت در یک رویداد و هم برای رسیدگی به دیگر مشتریان را دارید؟ آیا توانایی مقابله با مشغله کاری بیشتر را دارید؟

اهداف مشخصی را تعیین کنید

پس از آن که تصمیم گرفتید در یک رویداد شرکت کنید، وقت آن رسیده است که بیشترین بهره را از آن ببرید و اولین مرحله هدف­گذاری ست. هدف شما از حضور در رویداد چیست: قصد اطلاع ­­رسانی دارید، می‌­خواهید کسب و کاری جدید راه بیندازید، به مشتری­های خاص یا شبکه همکاران متصل شوید؟ ایده‌­آل­‌ترین حالت ترکیبی از هر سه مورد است.

یک حد مشخص برای تعداد مشتریانی که با آن­ها صحبت شده ­است، تعداد شماره تلفن­ها یا ایمیل­هایی که دریافت کرده‌­اید یا میزان اطلاعاتی که در مورد یک محصول یا سرویس به دست آورده‌­اید، تعیین کنید. پیام­هایی را که قصد دارید در هر رویداد با دیگران به اشتراک بگذارید، در نظر بگیرید. باید به رویداد، مخاطب و اهداف‌تان توجه کنید و آن­ها را با بوم کسب و کارتان تطبیق دهید.

یک چک­لیست برای سنجش میزان آمادگی خود تهیه کنید

پس از آن که اهدافتان را مشخص کردید، بهترین کار این است که یک چک لیست تهیه کنید، نه فقط برای حضور در رویداد بلکه برای مواردی به مراتب مهم­تر مثل:

* شرکت‌­هایی که قصد دارید با آن­ها ملاقات داشته باشید- با مسیولین رویداد در میان بگذارید تا شما را به کسانی که مایلید ملاقات کنید، معرفی کنند.

* برای هر دسته از مخاطبین هدف، پیام­های مخصوصی طراحی کنید.

* سعی کنید یاد بگرید که چگونه در مورد «پیشنهاد ارزش» خود برای مهم­ترین بخش­های بازار هدف صحبت کنید. آن­ها را متقاعد کنید که چرا و چگونه باید با شما همکاری کنند و برای جذب آن­ها چه کارهایی از دستتان برمی­آید.

* مهارت شنیدن و پرسیدن سوال­های کنجکاوانه را در خود تقویت کنید. باید بتوانید قرار ملاقاتی برای بعد از پایان رویداد، بگذارید.

* مطمین شوید که منابع کافی در اختیار دارید و همه این منابع به خوبی آماده شده‌­اند. غرفه نمایشگاهی شما نقش مهمی در جذب مخاطب دارد. افرادی که نمایانگر سازمان شما هستند باید بتوانند به خوبی از پس سوالات برآیند، اعتماد به نفس کافی داشته باشند تا بتوانند به خوبی بشنوند و سوالات هوشمندانه­‌ای بپرسند تا هوش بازار را به دست آورند.

*برای بهره‌­گیری از رسانه، مطمین شوید که اطلاعات کافی برای اشتراک­‌گذاری دارید. این اطلاعات نه تنها در مورد شرکت و محصولات شما، بلکه در مورد سخنگوی شرکت هم باید باشد و تصاویر، سخنرانی­ها و انتشارات اخیر را شود.

* مهم­تر از هرچیز، توانایی سبقت از رقیبان را در خود تقویت کنید و فرآیندی موثر و جذاب برای پیگیری از مشتریان داشته باشید.

* در مکالمات خود، شرایط را مد نظر داشته باشید. در رویدادها زمان ارزشمند است، بنابراین با توجه به پرسش‌­ها و اطلاعاتی که رد و بدل می­‌شود، ببینید که آیا آن شخص ارزش یک مکالمه طولانی را دارد؟ اگر جواب منفی ست، چگونه با یک بهانه خوب، مکالمه را پایان می­دهید؟ مبلمان اداری مناسبی برای محل جلسات خود استفاده کنید.

اگر مشارکت در یک نمایشگاه یا هر رویداد دیگری به خوبی برنامه­ریزی و انجام شود، می­تواند سرعت ما را در راه دستیابی به هدف مورد نظر، بیشتر کند.

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