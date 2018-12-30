چگونه استارتاپ خود را برای نمایشگاه آماده کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیشتر کسب و کارها آنقدر بر فعالیتی که دارند متمرکز شدهاند که فرصتهایی را که در نمایشگاهها یا دیگر رویدادها با آن مواجه میشوند، از دست میدهند. ضعف در آمادگی و برنامهریزی باعث میشود که کمترین میزان بهرهبرداری را از مشارکت در آن رویداد داشته باشیم. در عین ناباوری، بیشتر کسب و کارها برنامه خاصی برای دوران پس از حضور در یک رویداد ندارند.
در ادامه چند مرحله آمادهسازی برای حضور در یک رویداد را معرفی خواهیم کرد:
* یک استراتژی بازاریابی مناسب در نظر بگیرید.
* یک رویداد را در قبال پیشامدهای مورد نظر بررسی کنید.
* هدفگذاری کنید.
* یک چکلیست برای سنجش میزان آمادگی خود تهیه کنید.
* فرآیندهایی را که در پیشی گرفتن از رقیبان به شما کمک میکنند، دنبال کنید.
فعالیتهای مرتبط با استراتژی بازاریابی را تعیین کنید
نگرش شما نسبت به یک رویداد خاص باید با استراتژی بازاریابی شما هماهنگ باشد. باید رویدادها را بررسی کنید و آنهایی را انتخاب کنید که بیشترین فرصتها را برای سبقت از رقبا پیش روی شما میگذارند. باید بدانید که چرا در آن رویداد حضور دارید، دیده شدن، ایجاد برتری نسبت به رقبا، اطلاعرسانی در مورد برند، و سپس بودجهای برای این کار در نظر بگیرید.
رویداد را بررسی کنید
غیر از در نظر گرفتن مواردی مثل چک کردن تاریخها، غرفه سازی، مراجعه کنندگان، سایر شرکت کنندگان، تماشای رویدادهای مشابه قبلی از طریق اینترنت که جزو بدیهیات است باید به این نکته نیز توجه کنید که مخاطب شما باید با تجارت و استراتژی شما همخوانی داشته باشد. آیا شما منابع کافی هم برای شرکت در یک رویداد و هم برای رسیدگی به دیگر مشتریان را دارید؟ آیا توانایی مقابله با مشغله کاری بیشتر را دارید؟
اهداف مشخصی را تعیین کنید
پس از آن که تصمیم گرفتید در یک رویداد شرکت کنید، وقت آن رسیده است که بیشترین بهره را از آن ببرید و اولین مرحله هدفگذاری ست. هدف شما از حضور در رویداد چیست: قصد اطلاع رسانی دارید، میخواهید کسب و کاری جدید راه بیندازید، به مشتریهای خاص یا شبکه همکاران متصل شوید؟ ایدهآلترین حالت ترکیبی از هر سه مورد است.
یک حد مشخص برای تعداد مشتریانی که با آنها صحبت شده است، تعداد شماره تلفنها یا ایمیلهایی که دریافت کردهاید یا میزان اطلاعاتی که در مورد یک محصول یا سرویس به دست آوردهاید، تعیین کنید. پیامهایی را که قصد دارید در هر رویداد با دیگران به اشتراک بگذارید، در نظر بگیرید. باید به رویداد، مخاطب و اهدافتان توجه کنید و آنها را با بوم کسب و کارتان تطبیق دهید.
یک چکلیست برای سنجش میزان آمادگی خود تهیه کنید
پس از آن که اهدافتان را مشخص کردید، بهترین کار این است که یک چک لیست تهیه کنید، نه فقط برای حضور در رویداد بلکه برای مواردی به مراتب مهمتر مثل:
* شرکتهایی که قصد دارید با آنها ملاقات داشته باشید- با مسیولین رویداد در میان بگذارید تا شما را به کسانی که مایلید ملاقات کنید، معرفی کنند.
* برای هر دسته از مخاطبین هدف، پیامهای مخصوصی طراحی کنید.
* سعی کنید یاد بگرید که چگونه در مورد «پیشنهاد ارزش» خود برای مهمترین بخشهای بازار هدف صحبت کنید. آنها را متقاعد کنید که چرا و چگونه باید با شما همکاری کنند و برای جذب آنها چه کارهایی از دستتان برمیآید.
* مهارت شنیدن و پرسیدن سوالهای کنجکاوانه را در خود تقویت کنید. باید بتوانید قرار ملاقاتی برای بعد از پایان رویداد، بگذارید.
* مطمین شوید که منابع کافی در اختیار دارید و همه این منابع به خوبی آماده شدهاند. غرفه نمایشگاهی شما نقش مهمی در جذب مخاطب دارد. افرادی که نمایانگر سازمان شما هستند باید بتوانند به خوبی از پس سوالات برآیند، اعتماد به نفس کافی داشته باشند تا بتوانند به خوبی بشنوند و سوالات هوشمندانهای بپرسند تا هوش بازار را به دست آورند.
*برای بهرهگیری از رسانه، مطمین شوید که اطلاعات کافی برای اشتراکگذاری دارید. این اطلاعات نه تنها در مورد شرکت و محصولات شما، بلکه در مورد سخنگوی شرکت هم باید باشد و تصاویر، سخنرانیها و انتشارات اخیر را شود.
* مهمتر از هرچیز، توانایی سبقت از رقیبان را در خود تقویت کنید و فرآیندی موثر و جذاب برای پیگیری از مشتریان داشته باشید.
* در مکالمات خود، شرایط را مد نظر داشته باشید. در رویدادها زمان ارزشمند است، بنابراین با توجه به پرسشها و اطلاعاتی که رد و بدل میشود، ببینید که آیا آن شخص ارزش یک مکالمه طولانی را دارد؟ اگر جواب منفی ست، چگونه با یک بهانه خوب، مکالمه را پایان میدهید؟ مبلمان اداری مناسبی برای محل جلسات خود استفاده کنید.
اگر مشارکت در یک نمایشگاه یا هر رویداد دیگری به خوبی برنامهریزی و انجام شود، میتواند سرعت ما را در راه دستیابی به هدف مورد نظر، بیشتر کند.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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