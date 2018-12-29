اجرای طرح سفیران ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس البرز

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی کردن برنامههای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در سطح استانها در مورد طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی، گفت: در قالب این طرح از نظام نمره معیار به سمت توصیف استعدادها و تواناییهای دانش آموزان حرکت میکنیم.
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه کشوری طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی در آموزشوپرورش استان البرز مستقرشده است، افزود: فعالیتهای خوبی در این خصوص در حال انجام است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان البرز ادامه داد: در این طرح بر اساس تغییر و تحول نظام ارزیابی و ارزشیابی تحصیلی از نمره معیار به سمت کیفیت معیار گام برداشتهشده و در کنار آن توصیف استعدادها و توانمندیها نیز لحاظ شده است، به همین دلیل مکانیسم خوبی در ارزشیابی توصیفی ایجادشده است.
قاسمی بیان کرد: در حال حاضر با داشتن سفیران ارزشیابی کیفی-توصیفی در سطح مدارس البرز اجرای این طرح و پیادهسازی اهداف آن ازجمله افزایش سطح توانمندیهای دانش آموزان با جدیت در استان دنبال میشود.
نظر شما