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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز عنوان کرد:

اجرای طرح سفیران ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس البرز

اجرای طرح سفیران ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس البرز

کرج - مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز از اجرای طرح سفیران ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس استان خبر داد.

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی کردن برنامه‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در سطح استان‌ها در مورد طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی، گفت: در قالب این طرح از نظام نمره معیار به سمت توصیف استعدادها و توانایی‌های دانش آموزان حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه کشوری طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی در آموزش‌وپرورش استان البرز مستقرشده است، افزود: فعالیت‌های خوبی در این خصوص در حال انجام است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز ادامه داد: در این طرح بر اساس تغییر و تحول نظام ارزیابی و ارزشیابی تحصیلی از نمره معیار به سمت کیفیت معیار گام برداشته‌شده و در کنار آن توصیف استعدادها و توانمندی‌ها نیز لحاظ شده است، به همین دلیل مکانیسم خوبی در ارزشیابی توصیفی ایجادشده است.

قاسمی بیان کرد: در حال حاضر با داشتن سفیران ارزشیابی کیفی-توصیفی در سطح مدارس البرز اجرای این طرح و پیاده‌سازی اهداف آن ازجمله افزایش سطح توانمندی‌های دانش آموزان با جدیت در استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 4498633

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