بررسی جزئیات طرح ادغام معاونت های شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصدو دهمین جلسه شورای شهر تهران فردا یک شنبه نهم دی ماه سال ۹۷ با بررسی جزییات طرح ادغام معاونت های شهرداری تهران که کلیات آن در جلسه پیشین تصویب شده بود آغاز می شود.

انتخاب کارشناسان متخصص برای عضویت در کمیسیون های ماده صد و نمایندگان شورا برای عضویت در هیات های حل اختلاف مالیاتی دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران است. همچنین اعضای شورا بررسی استفساریه شهرداری تهران در خصوص مصوبه ابلاغی به شماره و قرائت گزارش مشترک (کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی) را در دستور کار دارند.

بررسی «طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران» و «تعرفه پایه هزینه جابه جایی درختان در شهر تهران»، «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران» و «مطالعات ساماندهی و بهسازی خیابان کارگر» چهار لایحه دیگری است که به ترتیب در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار می گیرد.

در نهایت در این جلسه در خصوص وضعیت اعلام باغ ۵ پلاک ثبتی تصمیم گیری شده و صورتجلسه نوزدهمین جلسه کمیسیون نامگذاری مورد بررسی قرار می گیرد.