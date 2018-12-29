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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

به اتهام اهتزاز پرچم سوریه رخ داد؛

یورش گسترده نیروهای قسد به منازل غیرنظامیان در منبج

یورش گسترده نیروهای قسد به منازل غیرنظامیان در منبج

نیروهای سوریه دموکراتیک دست به بازداشت گسترده افرادی که پرچم سوریه را بر بالای منازل خود در شهر منبج به اهتزاز درآورده بودند، کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای سوریه دموکراتیک دست به بازداشت های گسترده غیرنظامیان در شهر منبج به اتهام برافراشتن پرچم سوریه بر بالای منازلشان در روز گذشته کردند.

خبرنگار اسپوتنیک در حلب به نقل از ساکنان منبج اعلام کرد: افراد مسلح نقابدار وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک به منازل برخی چهره های سرشناس عشایری و غیرنظامی در منبج یورش بردند و آنها را به اتهام برافراشتن پرچم سوریه و ترویج اخبار ورود ارتش سوریه به شهر و سیطره بر آن بازداشت کردند.

تاکنون بیش از ۲۵ غیرنظامی بازداشت شده اند. نیروهای قسد، بازداشت شدگان را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

شایان ذکر است که روز گذشته به دنبال آمادگی ارتش سوریه برای ورود به شهر، ساکنان پرچمهای سوریه را بر بالای بالکن منازل به ویژه بخش غربی شهر منبج به اهتزاز درآوردند.

کد مطلب 4498640

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