ایجاد بازارچه فروش محصولات استان سمنان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری غروب شنبه در نشست پیگیری تدارک بازارچههای محلی برای فروش محصولات مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد محلی، به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه ایجاد این زیرساختها ضرورت دارد، تأکید کرد: بهواسطه عبور سالانه میلیونها زائر رضوی نمایشگاه و فروشگاه فروش تولیدات منطقهای در ورودی و خروجی شهرهای استان ایجاد شود.
وی باتاکید بر اینکه باید در ورودی یا خروجی هشت شهرستان استان سمنان، نمایشگاه و فروشگاه فروش تولیدات منطقهای توسط شهرداریها ایجاد شود، ابراز کرد: ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایجاد بازارچههای محلی را تکلیف کرده که باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.
معاون استاندار سمنان بابیان اینکه علیرغم اینکه تجارب خوبی در کشور در این قسمت وجود دارد اما تابهحال توفیق خاصی در این بخش در استان نداشتیم که این رویکرد نیاز به بازنگری دارد، بیان کرد: باید خروجی این جلسات برنامه عملیاتی و مشخص و در کمترین زمان ممکن باشد تا حداقل هشت سایت بزرگ در ورودی و خروجی شهرهای استان اجرا شود.
عسگری بیان کرد: شهرداریها باید کار آماده سازی فضا را با استفاده از سازههای متناسب در اسرع وقت فراهم آورند.
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