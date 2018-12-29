دشمن به دنبال جدا کردن جمهوریت از اسلامیت جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم، عصر امروز در مراسم گرامیداشت ۹ دی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند، گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به آزمایش فتنه های مختلف در طول ۴۰ سال گذشته ابراز داشت: فتنه ۸۸ یکی از بزنگاه های خطرناک بود که توسط دشمنان خارجی و عوامل داخلی در این کشور طراحی شده بود که ۷ ماه کشور را در آشوب و اغتشاش قرار داد.

وی تاریخ را آزمایشگاه بشر دانست و افزود: اگر جایگاه و گذشته و حال و آینده خود را در آن مرور نکنیم چه بسا نتوانیم افق روشنی برای آینده انقلاب و نظام ترسیم کنیم،براین اساس فتنه ۸۸ باید کالبدشکافی شود.

فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: پس از اتمام جنگ تحمیلی، مقام معظم رهبری در دهه ۷۰ به مردم ایران نسبت به جنگ نرم افزاری دشمن علیه انقلاب اسلامی هشدار داد تا حرکت انقلاب اسلامی را منحرف و متوقف کند.

خرم همچنین فتنه دانشگاه تهران را یکی از توطئه های دشمن عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن موضوع صنفی دانشجو را زمینه ای برای براندازی نظام ایجاد کرد و در کشور اغتشاش ایجاد کرد.

وی با اشاره به فتنه های دشمن در دهه سوم انقلاب اسلامی اذعان داشت: بنیاد جورج سورس برای براندازی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مخملی را طراحی کرد که نمونه آن در برخی کشورها موفق شد.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به تلاش ۶ ماه قبل دشمن برای طراحی فتنه سال ۸۸ ادامه داد: آنان رنگ مقدسی را انتخاب کرده و به عنوان نماد انتخابات و اعتراض و براندازی استفاده می کنند، کلیدواژه تقلب در انتخابات نیز توسط مجموعه ای به نام «صیانت از آرای مردم» در این کشور مطرح می شود و افرادی مدام این کلیدواژه را تکرار می کنند.

رسالت خواص در جمهوری اسلامی

خرم با اشاره به اینکه خواص انقلاب باید به موقع حق و باطل را از یکدیگر تشخیص داده و به مردم تبیین کنند، تاکید کرد: استکبار جهانی دنبال جدا کردن جمهوریت از اسلامیت جمهوری اسلامی بودند تا انقلاب اسلامی را در ۳۰ سالگی از هم بپاشند، براین اساس باید بسترها و زمینه های انتخابات قبل از ۸۸ به خوبی شناسایی و واکاوی شود.

وی با اشاره به قانون شکنی معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ اظهار داشت: بعد از برگزاری انتخابات سال ۸۸، آقایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد اما فردشکست خورده در انتخابات قبل از اعلام رأی قطعی، طی مصاحبه ای اعلام پیروزی کرد و برخی به نتیجه انتخابات معترض شدند که به قانون تمکین نکرده و تخلف کردند و اعلام اغتشاش کرده و شعارهای ساختارشکنانه و قداست شکنانه سر می دهند.

این فرمانده سپاه گفت: فتنه گران در مقابل شعار راهبردی امام راحل که فرمود «اسرائیل باید از نقشه روزگار محو شود» و مردم لبنان و غزه سال ها به دنیال این شعار مبارزه کردند، شعار «نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران» را سر دادند و به مقدسات شیعیان در روز عاشورا بی احترامی کردند.

خرم تاکید کرد: رهبری پس از ۷ ماه اغتشاش توسط معترضان، اعلام کردند که خط خود را از دشمن جدا کرده و اعلام موضع کنید، اما پس از اهانت به مقدسات در روز عاشورا، کاسه صبر مردم لبریز شد و برخی شهرها مثل شهر تبریز یک روز زودتر از ۹ دی، اعلام برائت کردند و سیل خروشان و حرکت دشمن شکنانه و حماسه آفرین امت اسلامی، در ۹ دی به راه افتاد.

ضرورت حفظ دستاوردهای ۹ دی

وی حضور مردم در صحنه و پیروزی از ولایت فقیه را رمز پیروزی دانست و تاکید کرد: فتح الفتوح مردم در ۹ دی این بود که به صورت خودجوش خط خود را انتخاب کرده و طومار جریان فتنه داخلی و دشمنان خارجی را یکی پس از دیگری در هم پیچیدند.

فرمانده سپاه عاشورا بر ضرورت حفظ دستاورد حمایه ۹ دی تاکید کرد و اذعان داشت: دشمنان دست از سر انقلاب اسلامی برنخواهند داشت، اما مردم هر وقت در صحنه حضور پیدا کرده اند پیروز شده اند.

خرم با اشاره به سفر مخفیانه ترامپ به عراق افزود: مردم و مرجعیت عراق از انقلاب اسلامی ایران درس گرفته اند و امروز بعد از هزینه های گزاف آمریکا در عراق، رئیس جمهور این کشور به صورت مخفیانه به عراق سفر می ند.

وی تاکید کرد: ۹ دی یک حرکت فراجناحی و مردمی بود و هیچ کسی نمی تواند آن را به نام خود غبظه کند، اعتماد به رهبری و ولایت و اصل انقلاب اسلامی در ۹ دی به اثبات رسید و اگر این سرمایه اجتماعی حفظ شود انقلاب اسلامی شکست ناپذیر خواهد بود.

فرمانده سپاه عاشورا ۹دی را عامل وحدت و یکپارچگی دانست و ابراز داشت: وحدت ملی دستاورد بزرگی برای انقلاب اسلامی و رمز پیروزی به شمار می رود.