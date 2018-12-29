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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۴

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

فعال سازی کد خرید برای واحد های مصرف کننده مواد پتروشیمی

فعال سازی کد خرید برای واحد های مصرف کننده مواد پتروشیمی

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از هدفگذاری فعال سازی کد ورود و خرید مواد اولیه واحد های تولیدی با مصرف مواد پتروشیمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده عصر شنبه در نشست ستاد تسهیل و وفع موانع تولید که در راستای پیگیری مصوبات سفر معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور، برگزار شد، افزود: تخلفات برخی از واحد های تولیدی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می کردند، در بازرسی ها محرز و تخلفات به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

دیودیده با اشاره به بسته شدن کد ورود این واحد ها و برگزاری جلسه پبرامون بررسی وضعیت، ابراز داشت: در همین راستا مصوب شد که تا زمان بررسی پرونده در تعزیرات حکومتی، تدوام فعالیت واحد های فعال و اشتغال زای مصرف کننده مواد پتروشیمی را داشته باشیم و کد ورود برای خرید مواد اولیه آنها فعال شود.

دیودیده تصریح کرد: همچنین نظارت مناسب بر این واحد ها انجام خواهد شد و در صورت تخلف مجدد، کد خرید آنها بسته و گزارش و تهیه مستندات نیز برای اعمال قانون اجرایی می شود.

دیودیده به سفر معاون اقتصادی وزیر کشور به استان اشاره کرد و بیان داشت: بررسی و رفع مشکلات چندین واحد تولیدی از جمله کارخانه آجر دهدشت در این راستا هدفگذاری شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد تاکید است، اظهار کرد: عدم اجرای مصوبات کارگروه تخلف محسوب می شود.

‌دیودیده با بیان اینکه هدف همه ما حمایت از تولید و استمرار فعالیت واحد های تولیدی است، ابراز داشت: موضوع ایجاد شرکت حمل و نقل در کارخانه آجر دهدشت، بدهی های این کارخانه به شرکت های خدمات رسان گاز و برق از جمله موارد مطرح شده در نشست بود که مقرر شد اقدامات لازم در این راستا عملیاتی شود.

کد مطلب 4498653

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