به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی، در آیین بزرگداشت حماسه ۹ دی که با حضور تنی چند از معاونین، مدیران کل و جمعی از کارکنان حوزه ستادی در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام (ره)، شهدا و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و اشاره به چهل‌سالگی انقلاب، اظهار کرد: در چهل‌ساله اخیر همواره شاهد شیرینی‌ها و تلخی‌هایی بوده‌ایم؛ در دهه اول پیروزی انقلاب خیلی افراد باور نمی‌کردند این انقلاب همچنان تداوم یابد و برخی نیز فکر می‌کردند با این هجمه‌هایی که صورت می‌گیرد به‌زودی عمر انقلاب پایان می‌یابد.

وی افزود: در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی گاهی مقابل هم قرار می‌گرفتند به‌طوری‌که حتی برخی گروه‌های مذهبی نیز در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کردند.

وزیر آموزش‌ و پرورش ادامه داد: دفاع مقدس باعث وحدت و یگانگی همه افراد و احزاب شد و مردم با کنار گذاشتن اختلافات موفق شدند جانانه از کشور خود دفاع کنند، لذا یکی از دستاوردهای بزرگ و بسیار ارزشمند جنگ همین اتحاد و همدلی بود.

وی تصریح کرد: تقابل گروه‌ها در اوایل انقلاب به حدی بود که کوچک‌ترین اختلاف‌ها باعث صف‌آرایی در برابر یکدیگر می‌شد، لذا وقوع جنگ باعث شد تا اهداف کوچک فراموش شود و همه به هدف بزرگ بیندیشند.

بطحایی گفت: متأسفانه گاهی اوقات به خودمان و به همه شهدایی که جان خود را نثار شکوفایی و بالندگی این انقلاب کردند، جفا می‌کنیم و سختی‌هایی که در چهار دهه اخیر متحمل شدیم را به‌راحتی فراموش می‌کنیم و امروز پیشرفت‌هایی داریم که در مقایسه با چهل سال قبل بسیار ارزشمند است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید قدردان دستاوردهایی که علی‌رغم این‌همه تحریم و محدودیت‌ها در دهه‌های اخیر داشته‌ایم، باشیم.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد دفاع مقدس این بود که همه سلیقه‌ها را زیر یک پرچم جمع کرد در سال ۸۸ نیز حماسه نهم دی توانست، یک‌بار دیگر انشقاق بین مردم را برطرف کند و روح وحدت را در جامعه بدمد لذا همه اختلافات به‌یک‌باره کنار رفت و مردم با شعار واحد به میدان آمدند و حمایت خود را از نظام اسلامی اعلام کردند.