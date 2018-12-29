تبدیل خانه قاجاری منوچهری در آمل به قلیان سرا صحت ندارد

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانه منوچهری بنایی تاریخی باقدمت قاجار و پهلوی در زمره آثار ارزشمند شهر آمل است اظهار داشت: این بنا در سال های گذشته از سوی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران با اعتبارات ملی خریداری و پس از مرمت، بخشی از آن به اداره میراث فرهنگی شهرستان آمل تبدیل شد.

وی افزود: در سال های اخیر و در راستای انطباق با تجربیات کشورهای در حال توسعه، تغییر نگرش در مدیریت دارایی های تاریخی و تمرکز زدایی دولتی و همسو با سیاست های چشم انداز ۲۰ ساله و اصل ۴۴ قانون اساسی و با استناد به بند ز ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و در جهت تشویق ،احیا و حمایت از فعالیت های سرمایه گذاران و تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره برداری و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیا بناها و اماکن تاریخی جهت توسعه ظرفیت های فنی و مهندسی، صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی تاسیس شد که در نهایت با توجه به تعدد و پراکندگی آثار تاریخی، زمینه مدیریت در حفاظت و نگهداری کمی و کیفی توسط مالکان اصلی آن ها که همانا مردم بوده، مهیا شده است.

فرزانه ادامه داد: لذا طبق دستور العمل های ابلاغی از سوی هیئت دولت، ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها موظف به ارائه بناها و مجموعه های تاریخی تحت تملک دولت برای تدوین فهرست بناهای واجد شرایط واگذاری بوده که طی سال ۱۳۸۷ در مرحله اول ۱۰ بنا توسط اداره کل استان مازندران به صندوق احیا معرفی شد و از جمله شرایط انتخاب بناهای تاریخی تبین معیارهای ارزشگذاری آن ها بوده که در این میان آثار نفیس و دارای ارزش های مهم تاریخی و فرهنگی از آن مستثنی و ملاک انتخاب آثاری با فراوانی و گوناگونی کمی است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآور شد: با ارائه فهرست نهایی و برگزاری مزایده رسمی بنای خانه منوچهری با کاربری "فرهنگی- پذیرایی" توسط صندوق احیا در سال ۱۳۹۵، شهرداری آمل به عنوان برنده مزایده معرفی و مقرر شد شهرداری، نسبت به تهیه طرح، مستندنگاری، حفاظت و تغییر کاربری این بنا اقدام تا پس از تأیید شورای فنی صندوق احیاء عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی افزود: علی رغم انتخاب شهرداری آمل به عنوان برنده مزایده، صندوق احیاء سازمان با اعلام انصراف کتبی سرپرست وقت شهرداری، مجددا طی سال ۱۳۹۶ و در دوره تصدی گری مدیرکل وقت نسبت به برگزاری مزایده اقدام و با طی کردن مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از تهیه طرح مستندنگاری، حفاظت و تغییر کاربری این بنا از سوی سرمایه گذار و بررسی و تایید آن توسط شورای فنی صندوق، عملیات اجرایی آن با الزام رعایت کلیه ضوابط و مبانی نظری مرمت، آغاز و استحکام بخشی و تقویت پی و به جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت صعودی، احداث کانال رطوبت گیر، از سوی دفتر فنی صندوق احیاء به سرمایه گذار جهت اجرا اعلام شد که این اقدامات تحت نظارت و بازدید مستمر کارشناسان فنی صندوق و این اداره کل صورت پذیرفت و مقرر شد پس از اتمام پروژه حفاظت، این بنا به مجموعه ای فرهنگی و پذیرایی فاخر تبدیل گردد.

فرزانه تصریح کرد: از جمله اهداف و برنامه های بهره برداری از این اثر ایجاد فضاهای فرهنگی همچون کتابخانه عمومی، غرفه فروش محصولات صنایع دستی، گالری، بزرگداشت آیین های بومی محلی و نشست های تخصصی هنری و فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران عنوان کرد: به طور حتم با آغاز فعالیت های این مجموعه در یکی از محلات تاریخی و ارزشمند بافت شهر آمل، زمینه بازآفرینی و بهره مندی هر چه بیشتر علاقمندان و شهروندان در حوزه فرهنگ و گردشگری فراهم می شود و تبدیل این بنا به قلیان سرا و حفاری غیرمجاز از سوی پیمانکار، صحت ندارد بلکه کلیه اقدامات، کاملا بر اساس طرح ارائه شده از سوی پیمانکار و تأیید شورای فنی صندوق احیاء سازمان میراث فرهنگی و با نظارت دقیق ناظر سازمان و مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی مستقر در بنای خانه منوچهری، انجام شده و یا در حال انجام است.