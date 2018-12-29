حماسه ۹ دی نقطه عطف و اوج انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا طلایی نیک شامگاه شنبه درمراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در شهرستان قائم‌شهر، این روز را تثبیت جریان انقلاب و ثبت فرهنگ انقلاب و ولایتمداری دانست و افزود: در یوم‌اله ۹ دیماه ۱۳۸۸ عده‌ای خواص بی‌بصیرت تحت تأثیر القائات شبکه‌های منحط خارجی قرار گرفته و حدود ۸ ماه فضای فتنه را در کشور به راه انداختند.

وی با بیان اینکه انتخابات بهانه بود و فتنه‌گران اصل نظام و اتحاد مردم را هدف قرار داده‌بودند، تصریح کرد: در ۹ دیماه سال ۸۸ حماسه‌ای را شاهد بودیم که مردم ولایتمدار به صورت خودجوش و پرتحرک با شور و شوق حسینی حماسه بزرگی را خلق کردند.

معاون امور حقوق وزارت دفاع با اشاره به چهل سالگی انقلاب، خاطرنشان کرد: در چهل سال ولایتمداری بصیرت و تقابل با توطئه‌های خارجی و فتنه داخلی که در یک راستا قرار دارند را شاهد هستیم که ما باید اهدافی همچون اصل اسلام ناب محمدی، اصل انقلاب اسلامی، اصل نظام جمهوری اسلامی، مردم و منطقه آسیای جنوب‌غربی وخاورمیانه را رصدکنیم.

طلایی نیک انقلاب اسلامی را نظام امیدبخش واتحادآفرین برای مستضعفین دانست و افزود: ایران پایگاه اسلام و ارزشهای اسلامی است که ناامن کردن آن در طی چند سال اخیر از اهداف اصلی دشمن بود که کشف و خنثی کردن بیش از ۹۵ درصد عملیات تروریستی در ایران گواه این قضیه است.

وی با بیان اینکه خط ایستادگی و مقاومت در مقابل خط سازش قرار دارد، اظهار کرد: ۲۵۰ دلار سرانه هر فرد در جهان صرف هزینه دفاعی می‌شود اما در ایران این رقم بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلاراست که نشان می دهد روحیه ایمان و شحاعت ما بالاست.

معاون امور مجلس وزارت دفاع، ایران را قدرت متطقه و محور تبادلات منطقه معرفی کرد و افزود: قصد داشتند با تجزیه ایران سرعت و جهش توسعه در ایران را متوقف کنند.

وی یادآور شد: مهد اسلام و ذخائر انرژی و کانون تحولات جهانی در منطقه ما قرار دارد، اگر بخواهند دنیا را ناامن کنند این منطقه را آسیب‌پذیر می‌کنند پس باید با بصیرت مراقب نفوذ دشمن باشیم و بدانیم که اسلام‌هراسی و ایران هراسی دشمنان را نابود می‌کند.