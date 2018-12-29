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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۸

به دنبال حادثه تروریستی در غرب قاهره؛

روسیه به شهروندانش درباره سفر به مصر هشدار داد

روسیه به شهروندانش درباره سفر به مصر هشدار داد

به دنبال حادثه تروریستی در غرب قاهره، روسیه به شهروندانش درباره سفر به مصر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه روسیه، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه ای حمله به اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی در قاهره پایتخت مصر که به کشته و مجروح شدن چندین گردشگر منجر شد را محکوم کرد و به شهروندانش درباره سفر به این کشور و مخاطرات آن هشدار داد.

بر اساس این بیانیه، مسکو به شهروندانش در مصر اخطار داد که به علت وجود تهدیدات تروریستی در این کشور جوانب احتیاط را رعایت و از تردد در اماکنی که خطر این حملات وجود دارد، خودداری کنند.

گفتنی است شب گذشته در پی انفجار بمب جاسازی شده در مسیر عبور یک دستگاه اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی در منطقه الهرم واقع در غرب قاهره، پایتخت این کشور ۴ نفر از جمله ۳ گردشگر و یک راهنمای تور که شهروند مصر بوده، کشته و ۱۱ نفر دیگر مصدوم شده اند.

نیروهای امنیتی مصر در راستای برگزاری جشن‌ های سال نو میلادی در سراسر این کشور تدابیر شدید امنیتی اتخاذ و جاده‌ های اطراف تمامی کلیساها در این کشور را مسدود کرده‌ اند.

کد مطلب 4498678

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