به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری شنبه شب در نشست با اعضای شورای اسلامی شهرستان دشتی اظهار داشت: مطالبات مردم از موسسه قرض الحسنه(عج) کاکی در حال پیگیری است که روند کار به خوبی پیش می رود.

فرماندار دشتی با بیان اینکه تاکنون نشست های مختلفی با قضات شهرستان برای رفع مشکل مردم در این خصوص برگزار شده است، اظهار داشت: تاکنون چندین سال از تعطیلی این موسسه می‌گذرد و از همان زمان مردم بدنبال پیگیری مطالبات خود بودند.

وی افزود: در این مدت کوتاه پیگیری های زیادی در راستای رفع این مشکل صورت گرفت به طوری که روند کار به خوبی پیش می رود.

نادری در خصوص اشتغال نیروهای کارخانه سیمان نیز گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد نیروهای کارخانه سیمان بومی هستند.

وی از معرفی دو روستای هدف گردشگری در سطح شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت کارهای خوبی در حوزه گردشگری و صنایع دستی در سطح روستاهای شهرستان صورت گرفته است و اشتغال خوبی نیز شاهد هستیم.

نادری با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از روستاهای شهرستان ادامه داد: برخی از مصوبات این بازدیدهای اجرایی شده و برخی نیز در دست اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی مشکلات سهمیه آرد شهر کاکی مورد بررسی قرار می گیرد.