مدیریت صحیح مصرف انرژی مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جزینی زاده ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی مصرف انرژی با اشاره به اهمیت توجه به محیط زیست در حوزه های تولید، اشتغال و توسعه پایدار گفت: امروز محیط زیست دارای وضعیتی شکننده بوده و لازم است در زمینه اقدام جدی انجام شود.

وی بر لزوم سیاستگداری اثرگذار برای مدیریت صحیح مصرف انرژی تاکید کرد و افزود: برای این منظور باید اعتماد بین حاکمیت و مردم و هم افزایی بین همه گروه های فعال در چرخه تولید و صنعت اتفاق بیفتد.

جزینی زاده در خصوص هدر رفت انرژی گفت: ما باید استراتژی کارشناسی و علمی برای حفظ منابع و توسعه پایدار داشته باشیم تا هم مصرف انرژی بهینه شود و هم در اقتصاد تاثیر بگذارد.

وی افزود: در توسعه پایدار باید هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی توجیه اقتصادی در سطح کلان داشته و مبتنی بر حفظ محیط زیست باشد.