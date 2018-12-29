اعتبارات ویژه مستندسازی و توانمندسازی جوامع محلی بسیار اندک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، مهدی رجبی زاده گفت: پروژه ها و فعالیت های آبخیزداری از اعتبارات صندوق توسعه ملی، بخاطر جامع بودن و گستردگی آن در تمامی حوزه های کاری بسیار ارزشمند هستند.

رجبی زاده تصریح کرد: دو پروژه توانمندسازی جوامع محلی و مستندسازی فعالیت ها، از پروژه های خوب و تأثیرگذار هستند که همراه با کارهای سازه ای و فیزیکی پروژه در حال انجام هستند .

وی اظهار داشت: باید از این فرصت ایجاد شده در راستای فرهنگ سازی منابع طبیعی و اشاعه و ارتقا آن حداکثر بهره را برد .

رجبی زاده گفت: اختصاص یک درصد از اعتبارات اختصاص داده شده، به مستندسازی و توانمندسازی جوامع محلی، بسیار اندک است و اگر اعتبارات بیشتری به این دو بخش داده شده بود، کارهای فرهنگی بیشتری می شد انجام داد.

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: استان کرمان، پیشرو و الگو در توانمندسازی جوامع محلی است.

وحید جعفریان افزود: کرمانی ها، کارهای مشارکتی را خوب می پذیرند و الگوی مشارکت پذیری آنها به عنوان یک درس به دیگر استان ها قابل تعمیم دادن است.

وی تصریح کرد: آموزش، ترویج و مشارکت مردم در پروژه ها، از ارکان توسعه پایدار هستند .

جعفریان اظهار داشت: جایگاه آموزش در آموزه های دینی و ملی ما جایگاهی خاص بوده و به آن توصیه شده است و رویکرد و نگاه ما به مسائل منابع طبیعی، باید همواره بر آموزش، ترویج و فرهنگ سازی استوار باشد

وی خطاب به رابطان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان گفت: راه قهریه و خصوصی سازی در منابع طبیعی، راه درستی نیست و باید مشارکت مردم و توجه به جوامع محلی را سرلوحه امور قرار بدهیم.

وی بیان داشت: استان کرمان در حوزه توانمندسازی جوامع محلی، یکی از استان های پیشرو و الگو در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و کرمانی ها کار مشارکتی را خیلی خوب می پذیرند و به همین خاطر می توانیم موضوعاتی را به عنوان درس از این استان به سایر استان ها تعمیم بدهیم.

وی تصریح کرد: سند راهبردی آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مراحل پایانی تدوین خود را می گذراند و تدوین نهایی این سند، در آینده نقشه راه ما خواهد بود.

معاون روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این جلسه اظهار داشت: روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان کرمان یکی از بهترین ها در مستند سازی پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است.

رضا نیکدخت با بیان این مطلب گفت: خروجی و محصولات متعددی در رابطه با مستندسازی پروژه های آبخیزداری از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان کرمان به دست ما می رسد که قابل تقدیر است.

وی بیان داشت: راه های ارتباطی و اطلاع رسانی، متنوع و هدفمندتر شده اند و روابط عمومی ها باید بروز و به هنگام باشند و اخبار و فعالیت ها را فوری و در اسرع وقت اطلاع رسانی کنند.

معاون روابط عمومی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: ما باید در زمینه های گوناگون تولید محتوا داشته باشیم و در اختیار سازمان های مردم نهاد و دیگر تشکل ها و جراید بگذاریم.

نیکدخت گفت: ما بدون مشارکت مردم و ارتباط گسترده نمی توانیم کار کنیم و باید همراهی و مشارکت مردم را داشته باشیم.

وی بیان داشت: خوشبختانه سند راهبردی روابط عمومی تهیه و ابلاغ شده و تمامی برنامه های ارتباطی سازمان در قالب این سند دیده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تهیه بولتن اختصاصی برای فعالیت های صورت گرفته از اعتبارات صندوق توسعه ملی، شاهد ارتباط بیشتر با اهالی حوزه ها و جوامع محلی و افکارعمومی جامعه باشیم.