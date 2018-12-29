به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هابرترک، ستاد مشترک ارتش ترکیه ۵۰ دستگاه تانک زرهی خود را در مرز مشترک با سوریه مستقر کرده است.

تلویزیون هابرترک استقرار این تانک‌ها را با هدف کسب آمادگی لازم برای عملیات نظامی در سوریه عنوان کرد.

گفته شده این تانک‌‍‌ها از استان هاتای عازم مرز سوریه شده‌اند و طی روزهای آینده تجهیزات نظامی بیشتری به این مناطق اعزام خواهد شد.

استقرار این تانک‌ها از سوی ستاد مشترک ترکیه تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که گروه کردی یگان‌های مدافع خلق مستقر در سوریه از توافق با ارتش سوریه برای واگذاری کنترل شهر منبج به دولت مرکزی خبر داد.

طی چند هفته گذشته رجب طیب اردوغان در چند نوبت نسبت به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه هشدار داده بود.