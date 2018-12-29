کادرسازی خوبی در کشور صورت نگرفته تا به مدیران جوان میدان دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، گفتگوی بی واسطه جوانان و مسئولان استان قزوین شنبه شب با حضور تشکلهای مردمی، استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیرکل ورزش و جوانان در استانداری قزو. ین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در این نشست گفت: جوانان نکات خوبی را مطرح کردند که بیشترین دغدغه آنها موضوع اشتغال، وام ازدواج، انتصابها و بودجه استان و استفاده از جوانان در مسئولیت ها بود که پاسخ به آنها نیازمند جلسات بیشتری است.

زاهدی افزود: اگر از آمار اشتغال صحبتی می شود بر اساس لیست بیمه تامین اجتماعی است البته واحدهایی داریم که تعدیل نیرو داشته اند که باید در گزارش ها مورد توجه قرار گیرد.

زاهدی یادآورشد: در موضوع تولید یکی از مشکلات ما فرسودگی تجهیزات کارخانه هاست که هر چقدر وام می دهیم درست نمی شود و در این میان چند واحد هم چالش مدیریت دارند و برخی واحدها مشکل حقوقی دارند اما روند اشتغال در استان مثبت است.

وی بیان کرد: ۱۷ هزار میلیارد تومان یرای بهین یاب داریم که یک طرح هم برای مشاغل کوچک داریم که با اجرای آنها بخشی از نیازها برطرف شده است.

زاهدی در خصوص علت جایگاه نامناسب بودجه استان گفت: بودجه بیش از ۲۰ شاخص دارد و یک تیم کارشناسی آن را تعیین می کند هر چند زیربنا و چارچوب اولیه بودجه استان ضعیف بوده و امروز هم افزایش آن مستلزم این است که از اعتبارات دیگر استانها کم شود که منطق و شدنی نیست.

بلوغ سیاسی را در رفتارمان نشان دهیم

وی اضافه کرد:درچهلمین سال انقلاب به بلوغ رسیده ایم واینکه جامعه سیاسی باشد خوب است زیرا الان ضعیف ترین جامعه در حوزه سیاسی متعلق به آمریکاست و ملت ما از شعور سیای بالایی برخوردار است اما باید هر کس منافع ملی را به مواضع سیاسی خود ترجیح دهد.

استاندار یادآورشد: باید همه به فکر منافع ملی باشیم و طرح ملی گفتگوی مطرح شده را با حضور جوانان پر رنگ کنیم و در استان هم باید جریانات سیاسی خودشان با هم گفتگو کنند و دولت را وارد نکنند.

وی یادآورشد: گاهی رقابت سیاسی به منازعات سیاسی تبدیل می شود البته تحزب به معنای واقعی نداریم ولی لازم است رقابتها را احزاب هدایت کنند تا به نزاع شخصی و انتخاباتی تبدیل نشود.

زاهدی در خصوص استفاده از جوانان گفت: در انتصابات استان سن افراد کمتر شده و در قانون منع بکارگیری بازنشستگان قرار نبود کسی استخدام شود و قرار شد از همان دستگاه استفاده و جایگزین شود البته کمی محدودیت داریم ولی در وزارت کشور ۱۵ درصد مدیران باید از بیرون باشد که در حال حاضر بیشتر از ۲۰ درصد است.

وی اضافه کرد: کادر سازی در کشور ضعیف است و از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانستیم نیروهای خوبی برای مدیریت کشور تربیت کنیم تا مسئولیتها را با آرامش به آنها بسپاریم.

زاهدی در خصوص همکاری نکردن مدیران با سمن ها اظهارداشت: هر اداره ای که با سمن ها تعامل ندارد اعلام کنید تا دستور لازم صادر شود تا این تعامل بیشتر شود.

وی در خصوص سخت گیری مالی در مورد تشکلها اظهارداشت: سمنها همچنان مشکلات اعتباری و ساختاری دارند اما سخت گیری اولیه به نفع شماست.

به شایسته سالاری باور داریم

زاهدی بیان کرد: در یک جامعه سیاست زده مردم آسیب می بینند و چون ثبات مدیریتی نداریم دچار چالش هایی هستیم اما در انتصاب ها باور داریم آنکه بهتر می تواند کار کند باید مدیر شود.

وی در خصوص فعالیت فرهنگی شورای شهر قزوین و کمبود فضای ورزشی در شهر آوج گفت: شورای اسلامی شهر قزون در حوزه های دینی و فرهنگی فعالیت خوبی دارد ودر زمینه فضای ورزش در آوج چهار پروژه از جمله سالن ورزشی رزمی، چمن مصنوعی در دست اجراست که بزودی افتتاح خواهد شد.

زاهدی اضافه کرد: باید به منافع ملی فکر کنیم و به سمت ایجاد تشکلهای مردم نهاد برویم و مطالبات را پیگیری کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: از نظر اقتصادی در مشکلات شدیدی هستیم اما باید تحمل کنیم تا از این شرایط خارج شویم.

وی اضافه کرد: شرایط ببن المللی مانتد گدشته نیست و کمی به نفع ایران شده و اینگونه نمی ماند و آمریکا دیگر قادر نیست اجماع ببن المللی علیه ما ایجاد کند و با تحمل از شرایط عبور می کنیم.

زاهدی اظهارداشت: همه ما مشکلات را درک می کنیم و مطلع هستیم اما باید همه دست بدست هم دهیم و مشکلات را حل کنیم.

در ادامه تعدادی از جوانان دیدگاهها و مشکلات خود را مطرح کردند