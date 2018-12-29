ترامپ: تماس تلفنی طولانی با «شی» داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: تماس تلفنی طولانی و خیلی خوبی با «شی» (شی جینگ پینگ) رئیس جمهوری چین داشتم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: توافق به خوبی پیش می رود. اگر (توافق) حاصل شود، بسیار جامع خواهد بود و تمامی موضوعات و نکات مورد منازعه را پوشش خواهد داد. تحول بزرگی ایجاد شده است.

این درحالیست که ترامپ چندی پیش تعرفه هایی را بر محصولات وارداتی این کشور از چین اِعمال کرده بود؛ اقدامی که با واکنش متقابل پکن مواجه شد.

سرانجام دو کشور توافق کردند که با تعلیق اقدامات متقابل، در این خصوص به رایزنی بپردازند.