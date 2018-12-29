به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به بازدید از بخش های «بیرانوند» و «زاغه» از توابع شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: جلسات خیلی خوبی در این زمینه داشتیم و نزدیک به ۴۰ مصوبه در بخش بیرانوند و ۳۷ مصوبه در بخش زاغه داشتیم.

وی، بیان داشت: مصوبات در حوزه راههای روستایی، بهبود ترافیک و معابر شهری، روشنایی معابر روستایی و شهری، بهداشت و درمان، کشاورزی، احداث کانال ها و تامین منابع بانکی برای احداث باغات در اراضی شیب دار و کشت گیاهان دارویی، اجرای طرح هادی روستاها، گازرسانی و ... در این بازدید ها به تصویب رسید.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ما از مدیران قول گرفته ایم که به این مصوبات حتما عمل کنند، تصریح کرد: از مردم و رسانه ها می خواهیم که روند اجرای این مصوبات را پیگیری کنند.

خادمی، بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مصوبات را منتشر خواهد کرد تا مردم بدانند چه مصوباتی داشته ایم، کدام دستگاه کار خود را انجام داده و کدام دستگاه کار خود را انجام نداده است.

وی، ادامه داد: در آینده نزدیک ارزیابی های لازم را در این زمینه خواهیم داشت.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه ۹۸ لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع بودجه افزایش جدی و آنچنانی نسبت به سال قبل نداشته و حتی تا حدودی بعضی جاها ممکن بوده که کاهش پیدا کرده باشد.

خادمی با تاکید بر اینکه در مجموع نسبت به آنچه که ما می خواهیم نه، اما نسبت به آنچه که در کشور وجود دارد تا حدودی وضع استان مطلوب است، تصریح کرد: ما هم طرح های ملی، استانی و هم از ردیف های متفرقه باید اعتبار بگیریم و الان نمی توان گفت که بودجه استان دقیق چه میزان است، اما اعتبارات استانی، نفت و گاز و توازن استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده، اعتبارات ملی طرح های سدسازی، راهها، بیمارستان ها، ورزشگاهها و ... استان نیز متفاوت است.

وی همچنین به بحث عملکرد مدیران در زمینه اخذ اعتبارات اشاره کرد و گفت: برخی در این زمینه خوب تلاش کردند، برخی نیز تلاش کردند و نتیجه نگرفتند، چون بلاخره مشکل ملی بوده و مشکل ما نیست و ممکن بوده برخی ها پیگیری نکرده باشند، در مجموع استان و نمایندگان تلاش خود را کردند اما شرایط خیلی خوب نیست و اگر مدیری کم کاری هم جایی داشته باشیم معرفی خواهیم کرد.