حماسه ۹دی روز بصیرت و ولایت مداری ملت ایران است

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ مردم ولایت مدار هرمزگان با حضور فعال در عرصه های انقلابی همیشه پشت سر رهبری بوده و از خون شهدا دفاع کرده اند. این مرزنشینان همیشه در صحنه در تمامی دوران انقلاب پای امام و ولایت ایستادند و هیچگاه اجازه دست درازی به دشمنان انقلاب نداده اند.

مردم ساحل نشین جنوب با حراست از مرزهای آبی نشان داده اند هیچگاه پشت امام و رهبری را خالی نخواهند کرد.

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حماسه ۹ دی بیان داشت:حماسه ۹ دی، نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد.



وی افزود: روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز«بصیرت»تبدیل به یوم الله و ماندگار شد و در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته)را شاد کرد.



هاشمی تختی تصریح کرد: می توان گفت نهم دی، روز خروش ملت ایران و آشکار ساخت دست ایادی استکبار در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی و در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان های والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم در تظاهرات ۹ دی که در طول چهاردهه تاریخ انقلاب بی نظیر بود، بصیرت، هوشیاری و دشمن شناسی ملت مسلمان ایران را به خوبی نشان داد و برای همیشه به عنوان حماسه ای ماندگار در تاریخ باقی خواهد ماند.



وی عنوان داشت: ملت فهیم و آگاه ایران با حضور تاریخی خود در نهم دی، انقلابیون واقعی را از مدعیان دروغین، عافیت طلبان و مصلحت اندیشان بازشناخت و نقاب تزویر از چهره سران فتنه و حامیان پشت صحنه آن پایین کشید و به بیان حکیم فرزانه انقلاب، فتنه ۸۸ نظام را واکسینه کرد.



این نماینده مجلس تصریح کرد: مهم ترین وجه اقتدار، حفظ استقلال سیاسی است و غرب تردیدی در اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی و تحول ساختاری که در روابط بین الملل ایجاد کرده ندارد بر این اساس، دشمن در قضیه فتنه ۸۸ و در ادامه آن در ۹ دی که در راستای آزمایش مردم برای تداوم فتنه گری ها بود در واقع استقلال ملت ایران را نشانه گرفته بود که با قاطعیت و حضور آگاهانه مردم در صحنه دفع شد.



وی ضمن دعوت از اقشار مختلف مردمی در این حماسه بزرگ عنوان داشت:بنابراین حماسه نهم دی ماه۸۸، نمایش بلوغ اجتماعی و سیاسی، شاخص مرزبندی بین جبهه حق و باطل و تجلی اقتدار ملی و سیاسی تمامی مردم ایران بود که با حضور گسترده خود در راه پیمایی عظیم ۹دی توطئه دشمنان را خنثی کرد و مدال قبولی و رضایت را چنین از نایب امام زمان(عج) به دست آورد که: «اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت، سجده شکر بجا آورده شود، باز هم کم است.

هاشمی تختی با بیان انیکه این روز میثاق امت با ولایت است و امت انقلابی تا اشاره و اذن رهبری را دیدند به صحنه آمدند و حماسه خلق کردند، افزود: وجود امام در امت موجب می‌شود استقامت و ایستادگی جواب دهد، شعله ۹ دی نباید خاموش شود زیرا احیاء این روز احیاء آرمان‌های انقلاب را در بر خواهد داشت.