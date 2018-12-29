محمدعلی مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز هشتم دی‌ماه به مدت یک هفته، مهلتی تعیین شده تا افراد فاقد کارت ملی هوشمند، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به درخواست کارت ملی جدید اقدام کنند.

وی افزود: کارت‌ ملی‌های قدیمی نیز فقط تا ۱۵ دی‌ماه دارای اعتبار هستند و بعد از آن در هیچ اداره، بانک و روند اداری و سیستمی پذیرفته نخواهند شد.

مکرمی با بیان اینکه در سطح استان یزد هنوز ۲۳۰ هزار نفر برای دریافت کارت ملی جدید هیچ اقدامی انجام نداده اند، عنوان کرد: ۲۹ دفتر پیشخوان دولت و ۱۱ ایستگاه سیار برای ثبت تقاضای کارت هوشمند در استان در نظر گرفته شده و افرادی که هنوز کارت ملی هوشمند ندارند یا برای دریافت آن اقدامی نکرده اند، باید در طول هفته جاری به این دفاتر مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد یادآور شد: هزنیه صدور کارت ملی هوشمند با دو سال پیش تفاوتی نکرده بر این اساس ۲۰ هزار تومان بابت هزینه کارت، ۹ هزار تومان بابت هزینه خدمات دفاتر پیشخوان و ۲ هزار تومان نیز برای فعال سازی کارت در مجموع ۳۱ هزار تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در استان یزد تاکنون ۶۱۰ هزار درخواست برای صدور کارت ملی هوشمند ثبت شده که از این تعداد ۵۶۵ هزار و ۵۵۸ کارت تحویل صاحبان آنها شده و بقیه افراد نیز هنوز برای دریافت کارت‌های خود اقدام نکرده اند.

مکرمی در مورد صدور شناسنامه مکانیزه نیز بیان کرد: فعلا اجباری برای تعویض شناسنامه‌ها نیست اما از سال ۸۹ تاکنون ۴۲۴ هزار و ۷۹۰ نفر در استان یزد شناسنامه خود را مکانیزه کرده اند.