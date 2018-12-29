سارقان گاوصندوق ها در شهرک غرب دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ظهیری در تشریح این خبر گفت: از 23 ماه گذشته سرقت از منازل واقع در شهرک غرب و سعادت آباد تهران شدت گرفت تا اینکه در روز پنجشنبه هفته گذشته ماموران با استفاده از شیوه و شگردهای پلیسی در جریان شروع به سرقت جدیدی توسط همین باند قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری 134 شهرک غرب خیلی سریع به محل اعزام شده و با شناسایی محل سرقت اقدام به تعقیب و گریز پلیسی با متهمان کردند که دو نفر از متهمان طی تعقیب و گریز سریع پلیسی زمینگیر و دستگیر شدند که از آنها آلات و ادوات جرم نیز کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: پس از انتقال دو متهم به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه متهمان شروع به انکار کردند تااینکه با دیدن مدارک موجود در پرونده لب به اعتراف گشودند.

سرهنگ ظهیری تصریح کرد: متهمان در اعترافات خود اظهار داشتند از هر خانه حدود 200 الی 800 میلیون تومان سرقت می کردند و تا این لحظه 30 شاکی موفق به شناسایی این سارقان شده اند.

وی ادامه داد: یکی از متهمان به تازگی و حدودا یک ماه بود که از زندان آزاد شده بود. متهمان به انجام سرقت ها اعتراف کرده اند و با هماهنگی های قضائی برای انجام ادامه تحقیقات در اختیار ماموران پایگاه دوم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

وی در انتها گفت: بهتر است شهروندان نکات ایمنی را رعایت کرده و خانه های خود را به سیستم های امنیتی مجهز کنند.