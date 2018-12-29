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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۱۷

سارقان گاوصندوق ها در شهرک غرب دستگیر شدند

سارقان گاوصندوق ها در شهرک غرب دستگیر شدند

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو نفر از سارقان منازل در شهرک غرب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ظهیری در تشریح این خبر گفت: از 23 ماه گذشته سرقت از منازل واقع در شهرک غرب و سعادت آباد تهران شدت گرفت تا اینکه در روز پنجشنبه هفته گذشته ماموران با استفاده از شیوه و شگردهای پلیسی در جریان شروع به سرقت جدیدی توسط همین باند قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری 134 شهرک غرب خیلی سریع به محل اعزام شده و با شناسایی محل سرقت اقدام به تعقیب و گریز پلیسی با متهمان کردند که دو نفر از متهمان طی تعقیب و گریز سریع پلیسی زمینگیر و دستگیر  شدند که از آنها آلات و ادوات جرم نیز کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: پس از انتقال دو متهم به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه متهمان شروع به انکار کردند تااینکه با دیدن مدارک موجود در پرونده لب به اعتراف گشودند.

سرهنگ ظهیری تصریح کرد: متهمان در اعترافات خود اظهار داشتند از هر خانه حدود 200 الی 800 میلیون تومان سرقت می کردند و تا این لحظه 30 شاکی موفق به شناسایی این سارقان شده اند.

وی ادامه داد: یکی از متهمان به تازگی و حدودا یک ماه بود که از زندان آزاد شده بود. متهمان به انجام سرقت ها اعتراف کرده اند و با هماهنگی های قضائی برای انجام ادامه تحقیقات در اختیار ماموران پایگاه دوم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

وی در انتها گفت: بهتر است شهروندان نکات ایمنی را رعایت کرده و خانه های خود را به سیستم های امنیتی مجهز کنند.

کد مطلب 4498760

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    نظرات

    • اوستوراقیان DE ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      در دین شریف اسلام بسیار توصیه به کنترل رفتار شده تا این موارد پیش نیاید . ان شا الله

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